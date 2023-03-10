Алкоголь постановили уничтожить. Омича осудили за незаконное хранение спирта

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Омске оштрафовали мужчину за хранение 2,5 тысяч канистр спиртосодержащей продукции без лицензии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Октябрьский суд оштрафовал 50-летнего предпринимателя на 3 млн рублей.
Выяснилось, что в декабре 2021 года коммерсант за 1,4 млн рублей купил 2,5 тысячи пластиковых канистр со спиртом без лицензии. Часть продукции он хранил на складе, а остальное — в принадлежащих ему магазинах.
Свою вину фигурант не признал, а на суде заявил, что использовал спирт для дезинфекции помещений торговых точек.
Спиртосодержащую продукцию изъяли, в дальнейшем ее уничтожат. Также суд арестовал автомобиль подсудимого. Приговор в законную силу не вступил.