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Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Алкоголь постановили уничтожить. Омича осудили за незаконное хранение спирта

10 марта 2023, 04:14
Фото: 1MI
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В Омске оштрафовали мужчину за хранение 2,5 тысяч канистр спирта без лицензии

Фигурант дела рассказал, что использовал спирт для дезинфекции и вину не признал.

В Омске оштрафовали мужчину за хранение 2,5 тысяч канистр спиртосодержащей продукции без лицензии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Октябрьский суд оштрафовал 50-летнего предпринимателя на 3 млн рублей.

Выяснилось, что в декабре 2021 года коммерсант за 1,4 млн рублей купил 2,5 тысячи пластиковых канистр со спиртом без лицензии. Часть продукции он хранил на складе, а остальное — в принадлежащих ему магазинах.

Свою вину фигурант не признал, а на суде заявил, что использовал спирт для дезинфекции помещений торговых точек.

Спиртосодержащую продукцию изъяли, в дальнейшем ее уничтожат. Также суд арестовал автомобиль подсудимого. Приговор в законную силу не вступил.

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#Приговор#Суд#Уголовное дело#Омск#Спирт#Спиртные напитки#Евгений Игишев
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