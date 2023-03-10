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Александр Бурков посетил новый центр онкологической помощи в Советском округе

10 марта 2023, 06:37
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области познакомился с организацией работы онкоцентра, открывшегося на базе МСЧ № 7.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что Александр Бурков побывал с инспекцией в центре амбулаторной онкологической помощи, который открылся в конце прошлого года на базе МСЧ № 7.

Подразделение первичной онкопомощи призвано сделать диагностику доступнее, чтобы люди своевременно начинали лечение. Создан центр в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«В одну из моих еще первых поездок в районы Омской области люди жаловались мне, что при выявленной у них онкологии в областной онкодиспансер они попадали только спустя несколько месяцев с уже развившимся заболеванием, потому что так была выстроена маршрутизация, а получение всех справок и обследований занимало массу времени. По федеральной программе мы сегодня создали Центры амбулаторной онкологической помощи. У нас один такой центр в Таре и четыре в Омске. Это для того, чтобы охватить как можно больше пациентов, и они не стояли в очереди в онкодиспансер. В сети таких центров онкологической помощи есть все оборудование, включая компьютерные томографы, позволяющее больному полностью пройти обследование, а в дальнейшем и лечение — химиотерапию, восстановительную терапию. Эту программу мы осуществляем с 2020 года», — прокомментировал Александр Бурков.

В новый центр могут обращаться жители Советского округа и пациенты из некоторых поликлиник Центрального округа. В перспективе такие центры планируют открывать во всех округах Омска.

Центр в Нефтяниках укомплектовали профильными врачами, здесь установили новый томограф, оборудование для кабинетов ЭКГ, эндоскопии и УЗИ. Обошлось это региональному бюджету более, чем в 100 млн рублей. В регионе к настоящему времени 4 таких центра. Губернатор сообщил, что сеть будет расширяться.

«Центр помогает выстроить четкую маршрутизацию пациентов: поликлиника по месту жительства при подозрении онкозаболевания направляет пациента к нам. Мы проводим полный спектр обследования. В случае выявления заболевания направляем с результатами исследований в онкодиспансер для проведения консилиума и решения вопроса о дальнейшей тактике лечения», — пояснил главврач МСЧ № 7 Вячеслав Егоренко.

Год назад совместно с группой компаний «МедИнвестГрупп» в омском онкодиспансере открыли новый центр лучевой терапии. По нацпроекту «Здравоохранение» за 5 лет для онкологий региона приобретено больше 300 единиц медоборудования. В 2018 году регион приобрел три современных аппарата МРТ, что помогло медикам в пандемию. Полгода назад в Омске открыли первый ПЭТ-центр на территории ГБ № 1. Раньше за такой диагностикой пациентам приходилось отправляться в соседние регионы.

«Постоянное обновление идет с 2019 года. Мы делаем все возможное, чтобы никому из наших жителей не приходилось лечиться за пределами Омской области», — отметил Александр Бурков.
Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Общество#Город#Медицина#Онкология#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков
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