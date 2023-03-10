Александр Бурков посетил новый центр онкологической помощи в Советском округе

Год назад совместно с группой компаний «МедИнвестГрупп» в омском онкодиспансере открыли новый центр лучевой терапии. По нацпроекту «Здравоохранение» за 5 лет для онкологий региона приобретено больше 300 единиц медоборудования. В 2018 году регион приобрел три современных аппарата МРТ, что помогло медикам в пандемию. Полгода назад в Омске открыли первый ПЭТ-центр на территории ГБ № 1. Раньше за такой диагностикой пациентам приходилось отправляться в соседние регионы.