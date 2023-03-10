10 марта православные чтят память патриарха Тарасия Константинопольского

10 марта у наших предков запрещено было отказывать в помощи тому, кто просил об этом. Напротив, нужно было максимально помогать людям. Нельзя было заболевать в этот день, а одеваться было принято по погоде. Считалось, что если поспать до захода солнца, то можно проснуться заболевшим. Запрещалось в этот день стричься, выбрасывать ненужные вещи, одалживать одежду, смотреть в окно на улицу и ездить по льду водоемов. В целом в день Тараса Кумашника люди стремились не допускать дурных мыслей и желать окружающим плохого.