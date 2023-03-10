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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

10 марта православные чтят память патриарха Тарасия Константинопольского

Сегодня, 08:36
10 марта в православном календаре отмечен как день памяти Тарасия, патриарха Константинопольского. На Руси в эту дату праздновали день Тараса Кумашника.

Общественная служба новостей делится традициями, связанными с этим днем. Уточним, что «кумахой» на Руси называли неприятное ощущение, связанное с ознобом.

10 марта у наших предков запрещено было отказывать в помощи тому, кто просил об этом. Напротив, нужно было максимально помогать людям. Нельзя было заболевать в этот день, а одеваться было принято по погоде. Считалось, что если поспать до захода солнца, то можно проснуться заболевшим. Запрещалось в этот день стричься, выбрасывать ненужные вещи, одалживать одежду, смотреть в окно на улицу и ездить по льду водоемов. В целом в день Тараса Кумашника люди стремились не допускать дурных мыслей и желать окружающим плохого.

10 марта наши предки молились Тарасию Святителю, много и усердно трудились. Существовали поверья, что активное лечение того или иного недуга означало, что борьба с ним завершится успешно. Материальная помощь людям в этот день означала семейное благополучие. Считалось, что чем больше человек отдаст, там больше получит в ближайшее время.

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