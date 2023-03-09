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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства

9 марта 2023, 11:29
Фото: Город55
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Стало известно, где в Омске обустроят новые общественные пространства

Омичи представили 25 инициативных проектов.

Во второй этап реализации инициативных проектов в Омске отобрали 25 территорий. Теперь же стало понятно, где в городе могут появиться новые общественные пространства. Распоряжения с соответствующей информацией опубликовали на сайте городской администрации.

Омичи представили инициативные проекты для всех административных округов.

В Центральном округе могут появиться:

  • Амурская хоккейная коробка «Наша юность»;
  • Спортивно-игровая площадка «Звездочка»;
  • «Взлет» — территория здоровья»;
  • «Солнечный скверик»;
  • «Иртышская набережная»;
  • «Лестница к океану».
Фото: Скриншот распоряжения

Четыре инициативных проекта заявили для Советского округа:

  • «Аптечный переулок»;
  • «Мини-парк „Мечты сбываются“;
  • «Дети двора»;
  • «Дорога на радость людям».
Фото: Скриншот распоряжения

На территории Ленинского округа предлагают сделать следующие новые пространства:

  • «Дорога к знаниям»;
  • «Рябиновая аллея»;
  • «Светлое детство»;
  • «Милый островок»;
  • «Ястреб»;
  • «Московский дворик по-омски».
Фото: Скриншот распоряжения

На территории Кировского округа предложили реализовать только один инициативный проект. Это сквер имени Н. Ф. Ватутина.

Фото: Скриншот распоряжения

Лидером по числу новых общественных пространств может стать Октябрьский округ. Среди предложенных омичами проектов:

  • «Сквер Дружба»;
  • «Сквер Здоровья»;
  • «Сквер на Космическом»;
  • «Береги здоровье смолоду»;
  • «Школьный»;
  • «Детский уголок»;
  • «Спортивные ребята».
Фото: Скриншот распоряжения

Напомним, что возможность предлагать инициативные проекты появилась только в 2021 году. По сути, это стало новой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Инициативные проекты отбираются в результате конкурса, который включает в себя два этапа. На первом — омичи выдвигают свои предложения, а конкурсная комиссия отбирает лучшие идеи. Во время второго этапа нужно предоставить проект исполнения идеи для ее дальнейшей реализации. В этом году на проекты омичей выделили 50 миллионов рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о старте 2 этапа реализации инициативных проектов
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#Юлия Истомина#Проект#Инициатива#Благоустройство города#Благоустройство#Общество#Город#Новости#Омск
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