Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Во второй этап реализации инициативных проектов в Омске отобрали 25 территорий. Теперь же стало понятно, где в городе могут появиться новые общественные пространства. Распоряжения с соответствующей информацией опубликовали на сайте городской администрации.
Омичи представили инициативные проекты для всех административных округов.
В Центральном округе могут появиться:
Четыре инициативных проекта заявили для Советского округа:
На территории Ленинского округа предлагают сделать следующие новые пространства:
На территории Кировского округа предложили реализовать только один инициативный проект. Это сквер имени Н. Ф. Ватутина.
Лидером по числу новых общественных пространств может стать Октябрьский округ. Среди предложенных омичами проектов:
Напомним, что возможность предлагать инициативные проекты появилась только в 2021 году. По сути, это стало новой формой участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Инициативные проекты отбираются в результате конкурса, который включает в себя два этапа. На первом — омичи выдвигают свои предложения, а конкурсная комиссия отбирает лучшие идеи. Во время второго этапа нужно предоставить проект исполнения идеи для ее дальнейшей реализации. В этом году на проекты омичей выделили 50 миллионов рублей.