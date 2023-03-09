Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства

Инициативные проекты отбираются в результате конкурса, который включает в себя два этапа. На первом — омичи выдвигают свои предложения, а конкурсная комиссия отбирает лучшие идеи. Во время второго этапа нужно предоставить проект исполнения идеи для ее дальнейшей реализации. В этом году на проекты омичей выделили 50 миллионов рублей.