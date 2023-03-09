Женский день. Жительницу Омской области подозревают в жестоком убийстве

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в отношении 34-летней жительницы Крутинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ее подозревают в нападении с ножом на 28-летнего сожителя.
Следствие полагает, что 8 марта во время ссоры женщина ударила ножом сожителя около 13:30. Пара распивала спиртное, конфликт закончился смертью мужчины.
Сейчас подозреваемая задержана, следователи собираются ходатайствовать в суд, чтобы на время следствия она находилась под стражей.