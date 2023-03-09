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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Женский день. Жительницу Омской области подозревают в жестоком убийстве

9 марта 2023, 08:07
Фото: Город55
иллюстрация

Омичку собираются заключить под стражу по подозрению в убийстве сожителя

Пара поссорилась, празднуя 8 марта. Дошло до ножа.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в отношении 34-летней жительницы Крутинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ее подозревают в нападении с ножом на 28-летнего сожителя.

Следствие полагает, что 8 марта во время ссоры женщина ударила ножом сожителя около 13:30. Пара распивала спиртное, конфликт закончился смертью мужчины.

Сейчас подозреваемая задержана, следователи собираются ходатайствовать в суд, чтобы на время следствия она находилась под стражей.

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#Дарья Зыкова#Общество#Происшествия#Убийство#Ссора#Ножевое ранение#Удар ножом#Сожители#Омск
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