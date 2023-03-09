Женский день. Жительницу Омской области подозревают в жестоком убийстве

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что в отношении 34-летней жительницы Крутинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство». Ее подозревают в нападении с ножом на 28-летнего сожителя.