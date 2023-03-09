Ввоз «серой» электроники в Россию прекратился

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Такие меры являются следствием ужесточения борьбы с контрабандной продукцией. Некачественные товары без гарантий уже насытили прилавки российских магазинов, пишет Общественная служба новостей.
Эксперт Эльдар Муртазин отметил, что в Россию больше не ввозят «серые» смартфоны, так как эта продукция не проходит таможню. Аналитик не исключил, что ввозить электронику перестали и из-за больших масштабов такого импорта.
Уточняется, что если в 2021 году на российский рынок поступило около 5% нелегальной продукции, то за 2022 год ее объемы увеличились до 30%. Эксперт предположил, что это и привело к борьбе государства с серым импортом.