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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Ввоз «серой» электроники в Россию прекратился

Сегодня, 09:02
Представители таможенной службы РФ рассказали о борьбе с контрабандой. Без уплаты налогов и пошлин ввоз смартфонов на территорию страны не допускается.

Такие меры являются следствием ужесточения борьбы с контрабандной продукцией. Некачественные товары без гарантий уже насытили прилавки российских магазинов, пишет Общественная служба новостей.

Эксперт Эльдар Муртазин отметил, что в Россию больше не ввозят «серые» смартфоны, так как эта продукция не проходит таможню. Аналитик не исключил, что ввозить электронику перестали и из-за больших масштабов такого импорта.

Уточняется, что если в 2021 году на российский рынок поступило около 5% нелегальной продукции, то за 2022 год ее объемы увеличились до 30%. Эксперт предположил, что это и привело к борьбе государства с серым импортом.

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