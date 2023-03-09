Власти РФ не исключают замены госвложений в экономику поддержкой частных инвесторов

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В Минэкономразвития заявили, что после прошлогодней поддержки бюджетных проектов госвложениями в этом году правительство переключится на капиталовложение в виде кредитования и вложения частных инвесторов, пишет Общественная служба новостей.
В то же время власти намерены сократить объем бесплатных «бюджетных кредитов» для предпринимателей. Для этого будут пересмотрены условия предоставления авансов по госконтрактам на текущий год. Как пояснили в Минфине, такая мера позволит предоставить предприятиям доступ к дополнительным ресурсам.
Особые условия предоставления авансов по госконтрактам продлены на 2023 год. Так, теперь поставщики смогут получить до половины средств от стоимости контракта при условии казначейского контроля. Без него максимальный размер аванса не превышает тридцати процентов от стоимости контракта.