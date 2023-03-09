Власти РФ не исключают замены госвложений в экономику поддержкой частных инвесторов

В то же время власти намерены сократить объем бесплатных «бюджетных кредитов» для предпринимателей. Для этого будут пересмотрены условия предоставления авансов по госконтрактам на текущий год. Как пояснили в Минфине, такая мера позволит предоставить предприятиям доступ к дополнительным ресурсам.