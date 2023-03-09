Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников

Как уже писал Город55, «Тепловую компанию» и гостиничный комплекс «Иртыш» планируется сделать в 2023 году акционерными обществами. А вот МУП «Банное хозяйство» должен стать «муниципальным учреждением». Разница в том, что «предприятие» нацелено на получение прибыли, а «учреждение» — на оказание услуг, выполнение социальных функций. «Банное хозяйство» пыталось зарабатывать деньги, но с этим ничего не получилось.