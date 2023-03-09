Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития вице-мэр Дмитрий Махиня отчитался о реализации двух федеральных законов — «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Речь шла, в частности, о преобразовании ряда омских МУПов.
Как уже писал Город55, «Тепловую компанию» и гостиничный комплекс «Иртыш» планируется сделать в 2023 году акционерными обществами. А вот МУП «Банное хозяйство» должен стать «муниципальным учреждением». Разница в том, что «предприятие» нацелено на получение прибыли, а «учреждение» — на оказание услуг, выполнение социальных функций. «Банное хозяйство» пыталось зарабатывать деньги, но с этим ничего не получилось.
— Социальная функция бань — планово убыточная, — констатировал Махиня. — Себестоимость помывки выше, чем стоимость услуги. Поэтому предприятие может продолжать деятельность только за счет дотаций из бюджета.
Функция, о которой идет речь, — создание возможности помыться для малоимущих, которые не могут сделать это дома. На возникший у депутатов вопрос «Нельзя ли возложить социальную функцию на частника и таким образом сэкономить бюджетные деньги?» представители администрации ответили отрицательно.
— Мы проводили работу с владельцами частных бань, — рассказала Ирина Фрайндт, глава казенного учреждения «Аналитическое сопровождение». — Выясняли, могут ли они в обмен на субсидии взять на себя эту работу. Они не готовы выполнять нашу функцию, это не их контингент.
Таким образом, единственный выход для муниципалитета — продолжать вливать деньги в «Банное хозяйство». Просто закрыть его как уббыточный проект нельзя по определению.
— Обсуждать в стенах Городского совета вопросы, которые вызовут социальную бурю, не стоит, — подвел итог дискуссии депутат Павел Корольков.
Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании Горсовета. Можно предположить, что депутаты одобрят преобразование МУПов.