В Wildberries сообщили об опровержении дискриминации чеченцев и дагестанцев

В Wildberries отметили, что Telegram-каналы в который раз придумали несуществующее событие и подкрепили его откровенными фейками, а также сомнительными видео. По словам фирмы, только в логистических комплексах онлайн-платформы различные должности занимают несколько тысяч жителей вышеупомянутых республик. Они высоко ценятся как работники. При этом сотрудники отличаются доброжелательностью и трудолюбием, пишет NEWS.ru.