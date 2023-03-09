В Wildberries сообщили об опровержении дискриминации чеченцев и дагестанцев

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Wildberries отметили, что Telegram-каналы в который раз придумали несуществующее событие и подкрепили его откровенными фейками, а также сомнительными видео. По словам фирмы, только в логистических комплексах онлайн-платформы различные должности занимают несколько тысяч жителей вышеупомянутых республик. Они высоко ценятся как работники. При этом сотрудники отличаются доброжелательностью и трудолюбием, пишет NEWS.ru.
Кроме того, представители маркетплейса предложили журналистам Baza встретиться с сотрудниками Wildberries из Дагестана и Чечни.