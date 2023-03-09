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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В Wildberries сообщили об опровержении дискриминации чеченцев и дагестанцев

Сегодня, 13:35
Жители Чечни и Дагестана могут легко стать сотрудниками Wildberries. Хотя ранее Telegram-канал Baza утверждал, что согласно уставу компании, чеченцы и дагестанцы не могут сюда устроиться.

В Wildberries отметили, что Telegram-каналы в который раз придумали несуществующее событие и подкрепили его откровенными фейками, а также сомнительными видео. По словам фирмы, только в логистических комплексах онлайн-платформы различные должности занимают несколько тысяч жителей вышеупомянутых республик. Они высоко ценятся как работники. При этом сотрудники отличаются доброжелательностью и трудолюбием, пишет NEWS.ru.

Кроме того, представители маркетплейса предложили журналистам Baza встретиться с сотрудниками Wildberries из Дагестана и Чечни.



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