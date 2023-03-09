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Published Сегодня, 05:01

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В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение

9 марта 2023, 05:01
Фото: Яндекс Карты
Скриншот
В конце февраля поступило предложение сделать движение односторонним, чтобы успокоить трафик в сторону центра.

В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.

«В результате проведения комплекса мероприятий по оптимизации движения на подходах к метромосту, в том числе во взаимодействии с Омской Госавтоинспекцией, ситуация на данном участке стабилизировалась. При складывающихся дорожных условиях введение одностороннего движения на участке улицы Певцова нецелесообразно», — рассказал директор ведомства Вадим Кормилец.

Информация о введении на участке улицы Певцова от улицы Чапаева до улицы Фрунзе одностороннего движения появилась в конце февраля. Предполагалось, что это поможет улучшить пропускную способность при движении с метромоста в направлении к центру города.

В Омске часть улицы Певцова оставят только для одностороннего движения
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#Евгений Игишев#Дороги#Департамент#Департамент транспорта#Транспорт#Город#Омск
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