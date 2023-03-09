Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации города.
«В результате проведения комплекса мероприятий по оптимизации движения на подходах к метромосту, в том числе во взаимодействии с Омской Госавтоинспекцией, ситуация на данном участке стабилизировалась. При складывающихся дорожных условиях введение одностороннего движения на участке улицы Певцова нецелесообразно», — рассказал директор ведомства Вадим Кормилец.
Информация о введении на участке улицы Певцова от улицы Чапаева до улицы Фрунзе одностороннего движения появилась в конце февраля. Предполагалось, что это поможет улучшить пропускную способность при движении с метромоста в направлении к центру города.