В Омской области во время ссоры сын до смерти забил своего отца

Вечером 4 марта 2023 года в селе Пикетное в доме на ул. Гагарина произошла ссора между 34-летним сыном и 58-летнем отцом. Отметим, что конфликт разгорелся из-за личной неприязни. По итогу сын нанес отцу множественные удары руками в голову. На следующий день 58-летний мужчина умер от полученных травм.