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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Омской области во время ссоры сын до смерти забил своего отца

9 марта 2023, 10:27
Фото: Город55
58-летний мужчина умер на следующий день от нанесенных травм.

СУ СК РФ по Омской области сообщает о задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вечером 4 марта 2023 года в селе Пикетное в доме на ул. Гагарина произошла ссора между 34-летним сыном и 58-летнем отцом. Отметим, что конфликт разгорелся из-за личной неприязни. По итогу сын нанес отцу множественные удары руками в голову. На следующий день 58-летний мужчина умер от полученных травм.

В данный момент выясняются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Суд#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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