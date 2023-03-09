В Омской области во время ссоры сын до смерти забил своего отца

Posted 9 марта 2023, 10:27
Published 9 марта 2023, 10:27
Modified 9 марта 2023, 10:29
Updated 9 марта 2023, 10:29
СУ СК РФ по Омской области сообщает о задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Вечером 4 марта 2023 года в селе Пикетное в доме на ул. Гагарина произошла ссора между 34-летним сыном и 58-летнем отцом. Отметим, что конфликт разгорелся из-за личной неприязни. По итогу сын нанес отцу множественные удары руками в голову. На следующий день 58-летний мужчина умер от полученных травм.
В данный момент выясняются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.