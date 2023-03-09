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Posted 9 марта 2023, 10:27

Published 9 марта 2023, 10:27

Modified 9 марта 2023, 10:29

Updated 9 марта 2023, 10:29

В Омской области во время ссоры сын до смерти забил своего отца

В Омской области во время ссоры сын до смерти забил своего отца

9 марта 2023, 10:27
Фото: Город55.
58-летний мужчина умер на следующий день от нанесенных травм.

СУ СК РФ по Омской области сообщает о задержании подозреваемого в особо тяжком преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вечером 4 марта 2023 года в селе Пикетное в доме на ул. Гагарина произошла ссора между 34-летним сыном и 58-летнем отцом. Отметим, что конфликт разгорелся из-за личной неприязни. По итогу сын нанес отцу множественные удары руками в голову. На следующий день 58-летний мужчина умер от полученных травм.

В данный момент выясняются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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