В Омской области прокуратура через суд выбивает социальное жилье для ребенка-инвалида

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас семья живет в доме с печным отоплением, который признали аварийным и должны были снести. Женщина встала в очередь, чтобы получить жилье по договору социального найма, но до сих пор семье ничего не предоставили.