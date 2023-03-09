В Омской области прокуратура через суд выбивает социальное жилье для ребенка-инвалида

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:50
В Тевризском районе Омской области для местной жительницы и ее дочери, являющейся инвалидом 2 группы, прокуратура через суд пытается добиться предоставления социального жилья.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас семья живет в доме с печным отоплением, который признали аварийным и должны были снести. Женщина встала в очередь, чтобы получить жилье по договору социального найма, но до сих пор семье ничего не предоставили.
Строительно-техническая экспертиза признала, что нынешнее жилье заявительницы небезопасно для жизни и здоровья. Прокурор Тевризского района направил заявление в суд с требованием обязать местную администрацию выделить социальное жилье. Иск находится на рассмотрении.