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Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

В Омской области прокуратура через суд выбивает социальное жилье для ребенка-инвалида

9 марта 2023, 03:43
Фото: 1MI
Сейчас семья живет в аварийном доме, который уже должны были снести.

В Тевризском районе Омской области для местной жительницы и ее дочери, являющейся инвалидом 2 группы, прокуратура через суд пытается добиться предоставления социального жилья.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас семья живет в доме с печным отоплением, который признали аварийным и должны были снести. Женщина встала в очередь, чтобы получить жилье по договору социального найма, но до сих пор семье ничего не предоставили.

Строительно-техническая экспертиза признала, что нынешнее жилье заявительницы небезопасно для жизни и здоровья. Прокурор Тевризского района направил заявление в суд с требованием обязать местную администрацию выделить социальное жилье. Иск находится на рассмотрении.

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#Евгений Игишев#Суд#Прокуратура#Социальное жилье#Общество#Омская область#Тевризский район#Инвалиды#Омск#Дети
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