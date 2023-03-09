В Омской области полностью выгорел частный дом

На пожаре работали 3 служебных автомобиля и 10 спасателей. 2 звена газодымозащитной службы. Тушили одноэтажный дом на 81 кв. м. К моменту прибытия пожарных уже горела кровля, пришлось разбирать и крышу вместе с потолками, и снимать внутреннюю отделку.