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В Омской области полностью выгорел частный дом

9 марта 2023, 06:48
Фото: пресс-служба МЧС Омской области
Пожарным пришлось разбирать крышу и потолки. В Омском районе загорелся частный дом.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что 8 марта в селе Красноярка случился пожар. Загорелся жилой частный дом.

На пожаре работали 3 служебных автомобиля и 10 спасателей. 2 звена газодымозащитной службы. Тушили одноэтажный дом на 81 кв. м. К моменту прибытия пожарных уже горела кровля, пришлось разбирать и крышу вместе с потолками, и снимать внутреннюю отделку.

Причина пожара пока устанавливается. Сообщили о возгорании в 13:19, Локализовали пожар к 14:00, ликвидировали открытый огонь через 6 минут, а полностью потушили к 16:40. О пострадавших не сообщается.

Видео: пресс-служба МЧС Омской области
В Омской области на пожаре погибли двое мужчин
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Пожары#Частный дом#Новости#Омская область#Омский район#Возгорание#Видео
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