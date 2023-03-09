В Омской области полностью выгорел частный дом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что 8 марта в селе Красноярка случился пожар. Загорелся жилой частный дом.
На пожаре работали 3 служебных автомобиля и 10 спасателей. 2 звена газодымозащитной службы. Тушили одноэтажный дом на 81 кв. м. К моменту прибытия пожарных уже горела кровля, пришлось разбирать и крышу вместе с потолками, и снимать внутреннюю отделку.
Причина пожара пока устанавливается. Сообщили о возгорании в 13:19, Локализовали пожар к 14:00, ликвидировали открытый огонь через 6 минут, а полностью потушили к 16:40. О пострадавших не сообщается.