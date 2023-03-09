В омском департаменте образования думают, покупать ли детский сад у «Стройбетона»

При этом в Амурском-2 сейчас строит детский сад на 140 мест компания «Стройбетон». Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре, сейчас ведутся переговоры о покупке детсада муниципалитетом, но решение пока не принято. Депутатов эта история заинтересовала.