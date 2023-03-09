В омском департаменте образования думают, покупать ли детский сад у «Стройбетона»

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Омском городском совете сегодня, 9 марта, прошло заседание комитета по социальным вопросам. Одним из пунктов повестки стал отчет главы департамента образования Ильдара Бикмаева об обеспечении детей местами в детсадах.
Докладчик рассказал, что самые проблемные районы Омска — Амурский-2, Суворовская усадьба, улицы Завертяева и Успешная, Старый Кировск. В общей сложности 341 ребенок в возрасте от полутора до 3 лет не может посещать детсад в шаговой доступности, родителям этих детей предложат места в близлежащих районах.
При этом в Амурском-2 сейчас строит детский сад на 140 мест компания «Стройбетон». Объект должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре, сейчас ведутся переговоры о покупке детсада муниципалитетом, но решение пока не принято. Депутатов эта история заинтересовала.
— Мы обязаны выкупить детсад или все зависит от городских властей? — спросил Алексей Саяпин.
Бикмаев объяснил, что обязанности нет, а желание выкупить имеется, но пока трудно что-то сказать точно.
— В любом случае детсад будет работать по профилю, — уточнил глава департамента. — Возможно, он будет работать на платной основе. «Стройбетон», насколько мне известно, прорабатывает сразу два сценария.
Стоит уточнить, что неподалеку, на улице Завертяева, сейчас строится еще один детский сад, который будет муниципальным. По словам Бикмаевым, эти два учреждения в любом случае закроют потребности микрорайона на срок до 2025 года.