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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

В Омске почти за 2,5 миллиона продают клуб виртуальной реальности

9 марта 2023, 09:05. Обновлено в 09:07
Фото: 1MI
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VR клуб находится в открывшемся полгода назад торговом центре «Парк».

На сайте объявлений появилось сообщение о продаже готового бизнеса. Приобрести почти за 2,5 миллиона рублей предлагают VR клуб, который находится на первом этаже торгового центра «Парк», недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ.

В объявлении говорится, что сейчас в клубе есть шесть шлемов виртуальной реальности.

«Работаем на самых новых VR-шлемах и лучших креплениях, поэтому никаких проводов, как в большинстве клубов. На каждом шлеме установлено по 36 самых топовых игр на 2023 год», — отмечает нынешний владелец бизнеса.

В клубе виртуальной реальности вели все группы в соцсетях, настроили систему лояльности. А помимо пространства для игр есть банкетная зона для проведения различных мероприятий.

«86% людей, кто приходит к нам хотя бы раз, возвращаются в течение 1-2 месяцев чтобы поиграть снова. Ниша очень востребованная, и сейчас все больше и больше клубов открывается», — сообщает продавец.

Напомним, что ТЦ «Парк» открыли в Омске 1 октября 2022 года. При этом с момента его ввода в эксплуатацию до открытия прошел целый год. Строительством торгового центра, облик которого успел измениться по сравнению с эскизным проектом, занималась компания «Кедр».

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#Юлия Истомина#Продажа#Продажи#Продажа бизнеса#Торговый центр#Объявление#Общество#Новости#Омск
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