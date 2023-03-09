В Омске почти за 2,5 миллиона продают клуб виртуальной реальности

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
На сайте объявлений появилось сообщение о продаже готового бизнеса. Приобрести почти за 2,5 миллиона рублей предлагают VR клуб, который находится на первом этаже торгового центра «Парк», недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ.
В объявлении говорится, что сейчас в клубе есть шесть шлемов виртуальной реальности.
«Работаем на самых новых VR-шлемах и лучших креплениях, поэтому никаких проводов, как в большинстве клубов. На каждом шлеме установлено по 36 самых топовых игр на 2023 год», — отмечает нынешний владелец бизнеса.
В клубе виртуальной реальности вели все группы в соцсетях, настроили систему лояльности. А помимо пространства для игр есть банкетная зона для проведения различных мероприятий.
«86% людей, кто приходит к нам хотя бы раз, возвращаются в течение 1-2 месяцев чтобы поиграть снова. Ниша очень востребованная, и сейчас все больше и больше клубов открывается», — сообщает продавец.
Напомним, что ТЦ «Парк» открыли в Омске 1 октября 2022 года. При этом с момента его ввода в эксплуатацию до открытия прошел целый год. Строительством торгового центра, облик которого успел измениться по сравнению с эскизным проектом, занималась компания «Кедр».