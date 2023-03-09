В Омске почти за 2,5 миллиона продают клуб виртуальной реальности

Напомним, что ТЦ «Парк» открыли в Омске 1 октября 2022 года. При этом с момента его ввода в эксплуатацию до открытия прошел целый год. Строительством торгового центра, облик которого успел измениться по сравнению с эскизным проектом, занималась компания «Кедр».