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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Кемеровской области из-за сильного ветра жилой дом остался без крыши

Сегодня, 08:42
В городе Новокузнецк Кемеровской области из-за сильного ветра жилой дом остался без крыши.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на руководство города, кровля здания на улице Металлургов была повреждена на площади более 200 квадратных метров.

Одних жильцов четырех квартир временно приютили родственники. Другие пока живут в гостинице.

Кроме этого здания, пострадали другие многоквартирные дома и детские сады. Некоторые магазины на улице Кирова остались без вывесок.

В квартирах на других улицах ветер способствовал выходу из строя бытовых приборов.



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