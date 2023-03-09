В Горсовете обсудили катастрофическую нехватку учителей в школах Омска

В администрации подсчитали, что при норме работы по 18 часов за одну ставку по факту учителя работают в среднем на 2,01 ставки. Из 151 школы 117 работают в 2 смены, в основном, из-за дефицита кадров. Ситуация с детскими садами не легче. Вакантных ставок 630, из них 306 — на педагогические должности. Ищут в детские сады 239 воспитателей и 108 помощников воспитателя.