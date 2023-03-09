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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

В Горсовете обсудили катастрофическую нехватку учителей в школах Омска

9 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Кадровый голод остается актуальной проблемой. В среднем каждый второй учитель в Омске работает в 2 смены.

В распоряжении Города55 оказалась пояснительная записка, направленная администрацией Омска в Горсовет, в котором состоялось обсуждение проблемы дефицита кадров в омских образовательных учреждениях. Докладчиком от мэрии выступил и. о. директора департамента образования Ильдар Бикмаев.

Выяснилось, что по состоянию на 13 февраля в школах Омска не хватает работников на 1395 ставок. Из них 934 — преподавательские. Открытых вакансий 752, из них 620 на педагогические должности.

Больше всего ищут учителей начальных классов. На эту должность в Омске открыто 96 вакансий. На втором месте — преподаватели английского языка — 90 вакансий. Учителя русского языка на третьем месте, их ищут на 66 вакантных мест.

В администрации подсчитали, что при норме работы по 18 часов за одну ставку по факту учителя работают в среднем на 2,01 ставки. Из 151 школы 117 работают в 2 смены, в основном, из-за дефицита кадров. Ситуация с детскими садами не легче. Вакантных ставок 630, из них 306 — на педагогические должности. Ищут в детские сады 239 воспитателей и 108 помощников воспитателя.

Главными причинами недостатка кадров называют загруженность учителей документооборотом, низкую заработную плату при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя. Для исправления ситуации департамент образования принял следующие меры:

  • Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками школ, поступающими в «ОмГПУ», профориентационная работа;
  • Организация встреч руководителей образовательных учреждений со студентами «ОмГПУ» и педагогического колледжа;
  • Проведение слетов, форумов и конкурсов, развитие института наставничества;
  • Мотивационные выплаты для молодых педагогов, например, увеличение ставки в первые 3 года работы на 60%.

По непедагогическим должностям в омских учреждениях нехватка составила 456 ставок — если считать вместе школы и детские сады. Отметим, что больше всего работающих преподавателей сейчас в возрасте от 50 до 60 лет — их 32%.

Ранее мы писали о том, какую зарплату предлагают, например, воспитателю за 36-часовую рабочую неделю, и считали вакансии на популярном сервисе по поиску работы.

Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
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#Дарья Зыкова#Омск#Мэрия#Горсовет#Школы#Учителя#Дефицит#Кадровая политика#Образование#Общество#Город#Дети#Новости#Ильдар Бикмаев#Статистика
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