В Горсовете обсудили катастрофическую нехватку учителей в школах Омска

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В распоряжении Города55 оказалась пояснительная записка, направленная администрацией Омска в Горсовет, в котором состоялось обсуждение проблемы дефицита кадров в омских образовательных учреждениях. Докладчиком от мэрии выступил и. о. директора департамента образования Ильдар Бикмаев.
Выяснилось, что по состоянию на 13 февраля в школах Омска не хватает работников на 1395 ставок. Из них 934 — преподавательские. Открытых вакансий 752, из них 620 на педагогические должности.
Больше всего ищут учителей начальных классов. На эту должность в Омске открыто 96 вакансий. На втором месте — преподаватели английского языка — 90 вакансий. Учителя русского языка на третьем месте, их ищут на 66 вакантных мест.
В администрации подсчитали, что при норме работы по 18 часов за одну ставку по факту учителя работают в среднем на 2,01 ставки. Из 151 школы 117 работают в 2 смены, в основном, из-за дефицита кадров. Ситуация с детскими садами не легче. Вакантных ставок 630, из них 306 — на педагогические должности. Ищут в детские сады 239 воспитателей и 108 помощников воспитателя.
Главными причинами недостатка кадров называют загруженность учителей документооборотом, низкую заработную плату при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя. Для исправления ситуации департамент образования принял следующие меры:
По непедагогическим должностям в омских учреждениях нехватка составила 456 ставок — если считать вместе школы и детские сады. Отметим, что больше всего работающих преподавателей сейчас в возрасте от 50 до 60 лет — их 32%.
Ранее мы писали о том, какую зарплату предлагают, например, воспитателю за 36-часовую рабочую неделю, и считали вакансии на популярном сервисе по поиску работы.