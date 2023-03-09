«Уралхиммаш» поставил Омскому НПЗ оборудование для коксового производства

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 05:31
Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» получил крупнотоннажное оборудование от Уральского завода химического машиностроения. Речь идет о блоке охлаждения готовой продукции для модернизации коксового производства. Аппарат изготовлен из особой конструкционной стали, стойкой к воздействию высоких температур. Он высокотехнологичен и оснащен современными средствами автоматики и цифрового контроля производственных процессов.
Игольчатый кокс, производство которого планируется наладить в Омске, востребован в металлургической промышленности для изготовления графитированных электродов и коррозионностойкой аппаратуры. Сейчас он поступает к российским предприятиям исключительно из-за рубежа, поэтому вопрос импортозамещения стоит остро и имеет стратегическую значимость.
Модернизация коксового производства на ОНПЗ позволит также повысить глубину нефтепереработки и ее экологичность. Проект уже выходит на финишную прямую. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2024 году.