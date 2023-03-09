«Уралхиммаш» поставил Омскому НПЗ оборудование для коксового производства

Игольчатый кокс, производство которого планируется наладить в Омске, востребован в металлургической промышленности для изготовления графитированных электродов и коррозионностойкой аппаратуры. Сейчас он поступает к российским предприятиям исключительно из-за рубежа, поэтому вопрос импортозамещения стоит остро и имеет стратегическую значимость.