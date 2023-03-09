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«Уралхиммаш» поставил Омскому НПЗ оборудование для коксового производства

9 марта 2023, 05:29
Фото: Пресс-служба "Газпромнефть-ОНПЗ"
Новый проект ОНПЗ позволит наладить первое в России производство игольчатого кокса. Для этого предприятие расширяет сотрудничество с российскими производителями высокотехнологичного оборудования.

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» получил крупнотоннажное оборудование от Уральского завода химического машиностроения. Речь идет о блоке охлаждения готовой продукции для модернизации коксового производства. Аппарат изготовлен из особой конструкционной стали, стойкой к воздействию высоких температур. Он высокотехнологичен и оснащен современными средствами автоматики и цифрового контроля производственных процессов.

Игольчатый кокс, производство которого планируется наладить в Омске, востребован в металлургической промышленности для изготовления графитированных электродов и коррозионностойкой аппаратуры. Сейчас он поступает к российским предприятиям исключительно из-за рубежа, поэтому вопрос импортозамещения стоит остро и имеет стратегическую значимость.

Модернизация коксового производства на ОНПЗ позволит также повысить глубину нефтепереработки и ее экологичность. Проект уже выходит на финишную прямую. Строительно-монтажные работы планируется завершить в 2024 году.

#Омск#Экономика#Омская область
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