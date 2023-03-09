Трещины и «висящие» стены. Омичи жалуются на бездействие управляющей компании

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В эфире телепрограммы «Вести Омск» сообщили о еще одном доме в Советском округе, который за годы жизни покрылся трещинами от фундамента до 5 этажа. В подвале, у самого основания, подмыло одну из несущих стен, и она буквально висит в воздухе.
Жильцы дома на ул. Энтузиастов пытались добиться ремонта много лет, но обращения в управляющую компанию результата не дали. Ситуация с домом привлекла внимание прокуратуры, теперь будет решаться вопрос о проведении экспертизы. Если она покажет, что из-за бездействия УК были нарушены права жильцов, компанию ждет прокурорская проверка.
Жильцы перестали оплачивать услуги УК, поскольку боятся засыпать в собственном доме. Уже три года они не могут добиться ремонта. Сейчас они ждут экспертизу, которая покажет, собирается дом рухнуть или нет. Апеллируют они к тому, что комиссия по чрезвычайным ситуациям практически молниеносно предложила расселить часть жильцов из элитного дома на ул. Волочаевской. Там признали опасность обрушения из-за треснувшей колонны.