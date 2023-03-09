Трещины и «висящие» стены. Омичи жалуются на бездействие управляющей компании

Жильцы перестали оплачивать услуги УК, поскольку боятся засыпать в собственном доме. Уже три года они не могут добиться ремонта. Сейчас они ждут экспертизу, которая покажет, собирается дом рухнуть или нет. Апеллируют они к тому, что комиссия по чрезвычайным ситуациям практически молниеносно предложила расселить часть жильцов из элитного дома на ул. Волочаевской. Там признали опасность обрушения из-за треснувшей колонны.