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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Трещины и разрушения. В Омске началась проверка разрушающегося дома на Энтузиастов

9 марта 2023, 13:51
Фото: Город55

Следственный комитет взялся за проверку разрушающегося дома в Омске

Жители пятиэтажки пожаловались на трещины в стенах.

СУ СК РФ по Омской области сообщает о старте доследственной проверки по информации, размещенной в СМИ, о нарушении прав граждан на безопасное проживание.

Предварительно установлено, что в доме на улице Энтузиастов, 16 на фасаде и внутри по стенам поползли трещины. Также в здании началось значительное разрушение кирпичной кладки.

В ходе проверки выяснят все обстоятельства и причины случившегося, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По итогам проверки вынесут процессуальное решение.

Напомним, что 28 февраля было принято решение о расселении части жильцов одного из домов на ул. Волочаевской. Дом мог обрушиться из-за одной колонны, которая находится в аварийном состоянии.

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#Ксения Карагодина#Омск#Безопасность#Многоквартирный дом#Трещины в доме#Общество#Город#Происшествия#Проверки#Новости#Омская область
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