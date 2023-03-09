СМИ: Великобритания планирует продать Австралии свои субмарины

Вопрос, связанный с приобретением субмарин, решится в понедельник, по итогам встречи Риши Сунака с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и президентом США Джо Байденом. Австралии необходимо будет выбрать американский или британский проект на основе подводных лодок класса Astute или Virginia. Впрочем, как отмечает министр, пожелавший сохранить анонимность, Сунаку уже известны результаты переговоров по вопросу. Сами переговоры длились в течение полутора лет, их результат склоняется в пользу Великобритании. Как добавил источник, Риши Сунак, рассказывая о переговорах правительству, «улыбался и подпрыгивал».