СМИ: Великобритания планирует продать Австралии свои субмарины

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает, что в соответствии с оборонным пактом AUKUS Австралия приобретет вместо американских атомных субмарин американские. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на газету The Guardian. Сунак почти уверен в таком результате и «очень рад ему».
Вопрос, связанный с приобретением субмарин, решится в понедельник, по итогам встречи Риши Сунака с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и президентом США Джо Байденом. Австралии необходимо будет выбрать американский или британский проект на основе подводных лодок класса Astute или Virginia. Впрочем, как отмечает министр, пожелавший сохранить анонимность, Сунаку уже известны результаты переговоров по вопросу. Сами переговоры длились в течение полутора лет, их результат склоняется в пользу Великобритании. Как добавил источник, Риши Сунак, рассказывая о переговорах правительству, «улыбался и подпрыгивал».
Накануне агентство Reuters сообщило, что Австралия планирует приобрести до пяти атомных подлодок производства США. В Bloomberg отметили: в случае с британскими подводными лодками речь идет о более отдаленной перспективе, так как проект находится в стадии разработки.