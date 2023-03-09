СМИ сообщают об огромной пробке на российско-грузинской границе

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные телеграм-канала Mash, уже есть информация о продаже мест в очереди желающим быстрее пересечь границу на КПП «Верхний Ларс».
Масштабные акции протеста в Тбилиси заставили уехавших из России после того, как была объявлена частичная мобилизация, вернуться обратно.
В соцсетях идет переписка о том, можно ли покинуть Грузию тем, у кого есть уже местные долги. И каково время нахождения в пробке.
Протесты в Грузии были вызваны законопроектом, который был одобрен в первом чтении. По мнению оппозиционеров, это калька с российского закона. Полиция применяет при разгоне протестующих слезоточивый газ и водометы.