Скончался супруг писательницы Дарьи Донцовой

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Александр Донцов, муж известной писательницы Дарьи Донцовой, скончался на 74-м году жизни, пишет 360tv.ru, ссылаясь на сообщение в Telegram-канале бренд-менеджера литератора Анны Павлиевой. Уточняется, что Александр Донцов долгое время болел.
Как сообщила Анна Павлиева, «8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович», отмечая, что о дате и месте отпевания будет сообщено дополнительно. Анна Павлиева добавила, что Дарья Донцова в течение какого-то времени не будет появляться в соцсетях.
Александр Донцов был профессором факультета психологии МГУ, доктором психологических наук и академиком РАН. Сферой его научных интересов была психология малых групп и коллективов, а также психология массового сознания, социальных эмоций, конфликта, психология безопасности личности и общества. На протяжении многих лет Донцов работал с аспирантами и студентами как руководитель дипломных работ и диссертаций.
Донцов неоднократно выступал с лекциями в известных университетах Испании, Франции, Венгрии, Германии, в странах СНГ.