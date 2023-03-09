Скончался супруг писательницы Дарьи Донцовой

Как сообщила Анна Павлиева, «8 марта 2023 года после тяжелой, продолжительной болезни отошел к Господу Донцов Александр Иванович», отмечая, что о дате и месте отпевания будет сообщено дополнительно. Анна Павлиева добавила, что Дарья Донцова в течение какого-то времени не будет появляться в соцсетях.