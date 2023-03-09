Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Одним из пунктов повестки было состояние муниципальных парков. Как уже писал Город55, ситуация оставляет желать лучшего: прибыль в 2022 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в пять с лишним раз.