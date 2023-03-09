Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом

Posted 9 марта 2023, 06:58
Published 9 марта 2023, 06:58
Modified 9 марта 2023, 07:00
Updated 9 марта 2023, 07:00
В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам экономического развития. Одним из пунктов повестки было состояние муниципальных парков. Как уже писал Город55, ситуация оставляет желать лучшего: прибыль в 2022 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в пять с лишним раз.
— В первую очередь здесь сыграло роль открытие парка «Вокруг света» с совершенно новыми аттракционами, — объяснил депутатам докладчик, вице-мэр Дмитрий Махиня. — Кроме того, в 2021 году был эффект сразу после пандемии, когда парки открылись после долгого перерыва, и горожане туда пошли. В 2022 году такого эффекта не было…
Мэр Омска Сергей Шелест поставил перед МУПом «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» задачу в 2023 году вернуть прибыль на прежний уровень. Депутатам она показалась не вполне реалистичной.
— Задача достаточно амбициозная, — констатировал Павел Корольков. — Каким образом планируется ее решить?
Директор МУПа Михаил Морозов ответил, что есть планы привлекать новых предпринимателей, запускать новые аттракционы.
— В Советском парке мы планируем поставить тарзанку и круглогодичную горку, — рассказал Морозов. — Сейчас идут переговоры, но в ближайшее время мы, я надеюсь, выйдем на договор. Ещё ряд объектов построим за счёт предпринимателей.
Корольков, по его словам, из ответа «ничего не понял». Депутат Максим Концедалов задал уточняющий вопрос о предпринимателях: будут ли открываться новые точки или повышаться цены на аренду?
— За счет предпринимателей мы хотим снизить свои затраты, — объяснил Морозов. — Выходим на долгосрочные отношения, но взамен бизнес берет на себя обязательства по благоустройству. Уговариваем, чтобы предприниматели брали большие площади и строили что-то новое, современное…
Депутаты согласились с тем, что городской администрации нужно чаще проводить в парках масштабные предприятия. Собравшиеся единогласно поддержали эту рекомендацию. Ситуация в парках будет обсуждаться еще в одном комитете, по вопросам муниципальной собственности, а затем, по-видимому, войдет в повестку пленарного заседания.