Россию в мае ждет несколько нерабочих дней

Как отметила Юлия Санина, в 2023 году в мае будет семь нерабочих дней – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Правительство РФ установило три дня, в которые перед праздниками рабочие дни сокращаются на один час – 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими праздниками рабочие дни сокращаться не будут.