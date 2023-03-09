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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Россию в мае ждет несколько нерабочих дней

Сегодня, 07:08
В связи с праздниками в мае будет семь нерабочих дней.

Жители РФ в мае этого года будут отдыхать семь дней, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и на заявление директора по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлии Саниной. Эксперт добавила, что количество рабочих часов перед праздниками не планируется.

Как отметила Юлия Санина, в 2023 году в мае будет семь нерабочих дней – с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Правительство РФ установило три дня, в которые перед праздниками рабочие дни сокращаются на один час – 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими праздниками рабочие дни сокращаться не будут.

Однако, как подчеркнула Санина, российские компании могут по своему желанию сократить количество рабочих часов накануне праздника, тогда как 28 апреля и 5 мая считаются стандартными рабочими днями. Как уточнила эксперт, если сотрудники работают по графику 40-часовой рабочей недели, перед праздниками в пятницу они будут работать в течение восьми часов.

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