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Прокуратура приехала в омский аэропорт из-за задержки рейса на 7 часов

9 марта 2023, 07:49
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Вылета ждали 48 пассажиров, в том числе 4 детей.

Транспортная прокуратура вчера, 8 марта, провела выездной прием пассажиров в аэропорту из-за задержки рейса в Тюмень на 7 часов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, самолет авиакомпании «Utair» должен был покинуть воздушную гавань Омска в 18:30, но самолет опоздал, и рейс перенесли на 01:30 9 марта. Вылета ждали 48 пассажиров, в том числе 4 детей.

В связи с поступившими обращениями прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Самолет компании «Азур эйр» смог зайти на посадку в Омске только со второго раза
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#Транспортная прокуратура#Прокуратура#Аэропорт#Задержка рейса#Задержка самолета#Омск#Евгений Игишев
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