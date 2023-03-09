Прокуратура приехала в омский аэропорт из-за задержки рейса на 7 часов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:50
Транспортная прокуратура вчера, 8 марта, провела выездной прием пассажиров в аэропорту из-за задержки рейса в Тюмень на 7 часов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, самолет авиакомпании «Utair» должен был покинуть воздушную гавань Омска в 18:30, но самолет опоздал, и рейс перенесли на 01:30 9 марта. Вылета ждали 48 пассажиров, в том числе 4 детей.
В связи с поступившими обращениями прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.