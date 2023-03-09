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Published Сегодня, 12:09

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Проект капремонта омской гимназии № 88 отклонили из-за замечаний по смете

9 марта 2023, 12:09
Фото: 1MI
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Строительно-промышленная компания «Артсервис» не учла замечания экспертов по сметным расчетам.

В Омске отклонили проектную документацию по капремонту гимназии № 88, расположенной на улице 3-я Транспортная, 5. Как стало известно Городу55, подрядчик ООО «Строительно-промышленная компания „Артсервис“ не отработал замечания экспертов по сметным расчетам.

«Отрицательное заключение государственной экспертизы, на которое вы ссылаетесь, выдано в части проверки достоверности определения сметной стоимости и получено в связи с тем, что генподрядчиком не были отработаны замечания экспертов по сметным расчётам», — пояснили Городу55 в департаменте строительства.

Отрицательное заключение выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области». Однако это, как заверили в омском депстрое, не повлияет на ход работ в гимназии № 88.

СПК «Артсервис» теперь предстоит за свой счет устранить все замечания и оплатить проведение повторной экспертизы.

Напомним, что здание гимназии в Октябрьском округе закрыли более трех лет назад. Летом 2022-го провели торги по поиску подрядчика для капремонт учебного заведения. Единственным участником и в итоге победителем стало ООО СПК «Артсервис», гендиректором которого является Виктор Овчинников. Выполнить капремонт подрядчик согласился за 163,3 миллиона рублей.

Однако при проведении ремонтных работ выявились серьезные дефекты: в частности, отсутствие внутренних фундаментов, не армированную кирпичную кладку, отсутствие анкеров, пустоты или строительный мусор вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.

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#Юлия Истомина#Школа#Капремонт#Гимназия#Проект#Подрядчик#Департамент строительства#Экспертиза#Общество#Город#Новости#Омск
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