Проект капремонта омской гимназии № 88 отклонили из-за замечаний по смете

Однако при проведении ремонтных работ выявились серьезные дефекты: в частности, отсутствие внутренних фундаментов, не армированную кирпичную кладку, отсутствие анкеров, пустоты или строительный мусор вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.