Проект капремонта омской гимназии № 88 отклонили из-за замечаний по смете

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Омске отклонили проектную документацию по капремонту гимназии № 88, расположенной на улице 3-я Транспортная, 5. Как стало известно Городу55, подрядчик ООО «Строительно-промышленная компания „Артсервис“ не отработал замечания экспертов по сметным расчетам.
«Отрицательное заключение государственной экспертизы, на которое вы ссылаетесь, выдано в части проверки достоверности определения сметной стоимости и получено в связи с тем, что генподрядчиком не были отработаны замечания экспертов по сметным расчётам», — пояснили Городу55 в департаменте строительства.
Отрицательное заключение выдало АУ «Государственная экспертиза Омской области». Однако это, как заверили в омском депстрое, не повлияет на ход работ в гимназии № 88.
СПК «Артсервис» теперь предстоит за свой счет устранить все замечания и оплатить проведение повторной экспертизы.
Напомним, что здание гимназии в Октябрьском округе закрыли более трех лет назад. Летом 2022-го провели торги по поиску подрядчика для капремонт учебного заведения. Единственным участником и в итоге победителем стало ООО СПК «Артсервис», гендиректором которого является Виктор Овчинников. Выполнить капремонт подрядчик согласился за 163,3 миллиона рублей.
Однако при проведении ремонтных работ выявились серьезные дефекты: в частности, отсутствие внутренних фундаментов, не армированную кирпичную кладку, отсутствие анкеров, пустоты или строительный мусор вместо кирпича в некоторых частях здания. В результате в январе 2023 года работы приостановили, а подрядчику поручили создать в здании еще один каркас жесткости.