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Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге

9 марта 2023, 07:23
Фото: Телеграмм-канал SunRise Drift

Двоих омичей привлекли к ответственности за езду на сноуборде по проезжей части

Видео с необычными зимними развлечениями на проезжей части появилось 8 марта в социальных сетях.

Омская Госавтоинспекция оштрафовала сноубордиста и водителя автомобиля за слалом на дороге, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Видео с необычными зимними развлечениями на проезжей части появилось вчера, 8 марта, в социальных сетях. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео сможет собрать просмотров в социальных сетях.

Полицейские установили личность нарушителей, свою вину они отрицать не стали. 24-летнего водителя автомобиля привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей, а 34-летнего сноубордиста за нарушения ПДД пешеходом.

В омской полиции напомнили, что подобные развлечения опасны и могут привести к ДТП.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения. Не стоит следовать примеру этого сноубордиста. Возможно, какие-то эмоции и дополнительные лайки в социальной сети и порадают вас, но это все может закончится трагедией», — рассказали в ведомстве.
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#Евгений Игишев#ДТП#Полиция#Происшествия#Город#Общество#Омск#Сноуборд#Видео
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