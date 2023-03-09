Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге

Видео с необычными зимними развлечениями на проезжей части появилось вчера, 8 марта, в социальных сетях. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео сможет собрать просмотров в социальных сетях.