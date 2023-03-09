Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Омская Госавтоинспекция оштрафовала сноубордиста и водителя автомобиля за слалом на дороге, сообщили в пресс-службе региональной полиции.
Видео с необычными зимними развлечениями на проезжей части появилось вчера, 8 марта, в социальных сетях. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео сможет собрать просмотров в социальных сетях.
Полицейские установили личность нарушителей, свою вину они отрицать не стали. 24-летнего водителя автомобиля привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки людей, а 34-летнего сноубордиста за нарушения ПДД пешеходом.
В омской полиции напомнили, что подобные развлечения опасны и могут привести к ДТП.
«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения. Не стоит следовать примеру этого сноубордиста. Возможно, какие-то эмоции и дополнительные лайки в социальной сети и порадают вас, но это все может закончится трагедией», — рассказали в ведомстве.