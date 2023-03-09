Посылки на дом за полтора часа. Для омичей появилась новая услуга от Почты России

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
Почта России в Омске ввела срочную доставку посылок на дом. С марта такая услуга доступна во всех отделениях. Сотрудники Почты обещают доставить отправление на дом или в офис в течение 90 минут.
Заказать такую услугу можно на сайте или в мобильном приложении. Стоимость доставки, как указано на сайте Почты, составляет от 149 рублей. Оплатить же можно только банковской картой. Доставить можно все виды отправлений: бандероли, посылки весом до 31,5 кг, международные отправления и заказные письма.
«В феврале мы протестировали сервис в десяти наиболее крупных почтовых отделениях Омска, а сейчас подключили к нему все отделения города», — отмечает управляющий продуктами последней мили Почты России Сурен Аракелян.