Посылки на дом за полтора часа. Для омичей появилась новая услуга от Почты России

Заказать такую услугу можно на сайте или в мобильном приложении. Стоимость доставки, как указано на сайте Почты, составляет от 149 рублей. Оплатить же можно только банковской картой. Доставить можно все виды отправлений: бандероли, посылки весом до 31,5 кг, международные отправления и заказные письма.