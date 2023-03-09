Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:36

Updated Сегодня, 02:36

Посылки на дом за полтора часа. Для омичей появилась новая услуга от Почты России

9 марта 2023, 02:35
Фото: 1MI

Почта России в Омске ввела срочную доставку посылок на дом

Стоимость доставки — от 149 рублей за одно отправление. Оплатить можно только банковской картой онлайн.

Почта России в Омске ввела срочную доставку посылок на дом. С марта такая услуга доступна во всех отделениях. Сотрудники Почты обещают доставить отправление на дом или в офис в течение 90 минут.

Заказать такую услугу можно на сайте или в мобильном приложении. Стоимость доставки, как указано на сайте Почты, составляет от 149 рублей. Оплатить же можно только банковской картой. Доставить можно все виды отправлений: бандероли, посылки весом до 31,5 кг, международные отправления и заказные письма.

«В феврале мы протестировали сервис в десяти наиболее крупных почтовых отделениях Омска, а сейчас подключили к нему все отделения города», — отмечает управляющий продуктами последней мили Почты России Сурен Аракелян.
Омские курьеры примерят розовое. В город заходит новый сервис доставки товаров
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Почта России#Посылки#Доставка#Омск#Город
Подпишитесь
Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023
7 марта 13:44
Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник
Вчера, 06:28
В Омске отремонтируют фасад краеведческого музей
Вчера, 08:42
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
7 марта 04:28
Путин поздравил с 8 Марта мать омича, погибшего в СВО
Вчера, 09:07
Для двух округов Омска планируют закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей
Вчера, 07:14