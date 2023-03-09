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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Под суд за обман пенсионеров. В Омске рассмотрят дело о мошенничестве

9 марта 2023, 04:23
Фото: 1MI

Омича будут судить за хищение 3,8 млн рублей у пенсионеров

За два месяца обвиняемый успел совершить 7 преступлений.

В Омской области перед судом предстанет местный житель за хищение у пенсионеров более 3,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснили следователи, 28-летний подозреваемый ездил забирать у пожилых омичей деньги после того, как его сообщники по телефону «разводили» пенсионеров на крупные суммы. Мошенники сообщали доверчивым людям о ДТП с тяжелыми последствиями, которые якобы совершали их родственники, и чтобы уладить ситуацию нужно заплатить деньги.

В июле и августе прошлого года от действий мошенников пострадали 7 человек, общая сумма ущерба составила 3,8 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемому грозит до 6 лет колонии. В отношении других соучастников дело выделено в отдельное производство.

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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Мошенники#Мошенничество#Омск
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