Под суд за обман пенсионеров. В Омске рассмотрят дело о мошенничестве

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В Омской области перед судом предстанет местный житель за хищение у пенсионеров более 3,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как выяснили следователи, 28-летний подозреваемый ездил забирать у пожилых омичей деньги после того, как его сообщники по телефону «разводили» пенсионеров на крупные суммы. Мошенники сообщали доверчивым людям о ДТП с тяжелыми последствиями, которые якобы совершали их родственники, и чтобы уладить ситуацию нужно заплатить деньги.
В июле и августе прошлого года от действий мошенников пострадали 7 человек, общая сумма ущерба составила 3,8 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд. Обвиняемому грозит до 6 лет колонии. В отношении других соучастников дело выделено в отдельное производство.