Под суд за обман пенсионеров. В Омске рассмотрят дело о мошенничестве

Как выяснили следователи, 28-летний подозреваемый ездил забирать у пожилых омичей деньги после того, как его сообщники по телефону «разводили» пенсионеров на крупные суммы. Мошенники сообщали доверчивым людям о ДТП с тяжелыми последствиями, которые якобы совершали их родственники, и чтобы уладить ситуацию нужно заплатить деньги.