Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Проект строительства молочно-товарной фермы на 1800 коров получил одобрение экспертной организации. Появится она в деревне Голенки Марьяновского района.
Проектную документацию разработало ООО «Проектный институт Запсибагропромтехпроект», а экспертное решение о ней выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».
Построить новую ферму решил «Племенной конный завод „Омский“, гендиректором которого значится Виталий Комендантов. У конного завода, организованного на базе совхоза 22А решением Наркомзема от 1 января 1927 года, уже есть три молочных комплекса в поселке Конезаводский, а также деревнях Васильевка и Алексеевка.
На предприятии по состоянию на 1 января 2022 года содержалось более 4300 голов КРС, причем 1700 голов — это дойное стадо.
Отметим, что учредителем конного завода является Эльдар Адыгезалов. По данным открытых источников, прибыль компании в 2021 году составила почти 175 миллионов рублей.