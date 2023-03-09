Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы

Построить новую ферму решил «Племенной конный завод „Омский“, гендиректором которого значится Виталий Комендантов. У конного завода, организованного на базе совхоза 22А решением Наркомзема от 1 января 1927 года, уже есть три молочных комплекса в поселке Конезаводский, а также деревнях Васильевка и Алексеевка.