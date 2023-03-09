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Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы

9 марта 2023, 04:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Новая ферма на 1800 коров появится в деревне Голенки Марьяновского района.

Проект строительства молочно-товарной фермы на 1800 коров получил одобрение экспертной организации. Появится она в деревне Голенки Марьяновского района.

Проектную документацию разработало ООО «Проектный институт Запсибагропромтехпроект», а экспертное решение о ней выдало АО «Государственная экспертиза Омской области».

Построить новую ферму решил «Племенной конный завод „Омский“, гендиректором которого значится Виталий Комендантов. У конного завода, организованного на базе совхоза 22А решением Наркомзема от 1 января 1927 года, уже есть три молочных комплекса в поселке Конезаводский, а также деревнях Васильевка и Алексеевка.

На предприятии по состоянию на 1 января 2022 года содержалось более 4300 голов КРС, причем 1700 голов — это дойное стадо.

Отметим, что учредителем конного завода является Эльдар Адыгезалов. По данным открытых источников, прибыль компании в 2021 году составила почти 175 миллионов рублей.

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#Общество#Животноводство#Фермеры#Корова#Строительство#Сельское хозяйство#Новости#Омская область#Юлия Истомина
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