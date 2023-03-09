Омских легкоатлетов допустят на федеральный уровень после аккредитации

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Соответствующий приказ от Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта опубликован на портале правовой информации от 7 марта. Подписал приказ министр Дмитрий Крикорьянц. Теперь региональная федерация по легкой атлетике пройдет через процедуру аккредитации.
Подтвердить статус региональной федерации придется за два месяца с момента размещения приказа, то есть, до 6 апреля 2023 года. Так омские легкоатлеты смогут из обычного некоммерческого сообщества превратиться в часть большого спорта с централизованным финансированием.