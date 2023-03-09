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Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Омских легкоатлетов допустят на федеральный уровень после аккредитации

9 марта 2023, 11:09
Фото: 1MI
иллюстрация
У омской федерации по легкой атлетике есть время на подачу необходимых документов до 6 апреля.

Соответствующий приказ от Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта опубликован на портале правовой информации от 7 марта. Подписал приказ министр Дмитрий Крикорьянц. Теперь региональная федерация по легкой атлетике пройдет через процедуру аккредитации.

Подтвердить статус региональной федерации придется за два месяца с момента размещения приказа, то есть, до 6 апреля 2023 года. Так омские легкоатлеты смогут из обычного некоммерческого сообщества превратиться в часть большого спорта с централизованным финансированием.

Фото: скриншот приказа с портала правовой информации
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#Дарья Зыкова#Омск#Спорт#Аккредитация#Минспорта#Дмитрий Крикорьянц#Соревнования#Общество#Город#Новости#Омская область
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