Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО

Речь о военном, родившемся в Омске, окончившем школу №103 в микрорайоне Загородный и Омский танковый институт. Максим Кудрин дослужился до полковника, стал заместителем командира дивизии и погиб на территории Луганской народной республики 9 июля 2022 года. Ему было всего 39 лет. За Сирию Кудрин был награжден медалью Суворова, за Украину — двумя орденами Мужества (второй — посмертно).