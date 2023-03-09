Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО

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В Омске станет одной мемориальной доской больше. Таков итог заседания комитета Городского совета по социальным вопросам: администрация Центрального округа предложила увековечить память о Максиме Кудрине, и депутаты единогласно одобрили эту инициативу.
Речь о военном, родившемся в Омске, окончившем школу №103 в микрорайоне Загородный и Омский танковый институт. Максим Кудрин дослужился до полковника, стал заместителем командира дивизии и погиб на территории Луганской народной республики 9 июля 2022 года. Ему было всего 39 лет. За Сирию Кудрин был награжден медалью Суворова, за Украину — двумя орденами Мужества (второй — посмертно).
Руководство школы предложило установить мемориальную доску на здании и взяло на себя все расходы. Топонимическая комиссия и администрация Центрального округа уже одобрили эту инициативу, окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.
Напомним: в последнее время на каждом заседании омского парламента принимаются решения об установке целого ряда мемориальных досок с именами военных, получивших орден Мужества посмертно. В прошлый раз это были военные, погибшие весной 2022 года. Анонсировалась разработка единой концепции, в рамках которой будут создавать и устанавливать новые мемориальные доски. Пока эта концепция, по-видимому, не готова.