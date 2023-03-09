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Омская «Тепловая компания» помогает восстанавливать Стаханов

9 марта 2023, 06:58
Фото: Город55
Омская область и город Стаханов подписали соглашение о сотрудничестве в июле прошлого года.

Специалисты омской «Тепловой компании» продолжают восстанавливать нормальную жизнь в Стаханове Луганской области.

Главный инженер теплогенерирующего комплекса Сергей Гранкин, слесари по обслуживанию тепловых пунктов Сергей Мужиченко и Виталий Лаас, электрогазосварщик Сергей Девятов и водитель Вадим Лобзин — занимаются монтажом модульных тепловых узлов, ремонтом сетей, подготовкой к новому отопительному сезону. Особое внимание уделяется школам, детским садам, медицинским учреждениям.

«Мы прилагаем все свои силы и навыки к тому, чтобы сделать работу качественно. Помимо прямых обязанностей, помогаем коллегам из смежных подразделений. Никаких разногласий и вопросов не возникает. Каждый, кто трудится на восстановлении Стаханова, понимает, что вместе мы помогаем нашим людям и вносим вклад в общее, большое дело», — рассказал Сергей Гранкин.

Завершается зимний отопительный сезон, и сотрудники МПТК уже в апреле вернутся в Омск, но при необходимости готовы вновь поехать помогать Стаханову.

Омская область и Стаханов подписали соглашение о сотрудничестве в июле прошлого года. Подписи под документом поставили губернатор Александр Бурков и глава города Стаханова Сергей Жевлаков.

#Евгений Игишев#Мэрия#Тепловая компания#Стаханов#Общество#Омск
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