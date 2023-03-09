Омская «Тепловая компания» помогает восстанавливать Стаханов

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Специалисты омской «Тепловой компании» продолжают восстанавливать нормальную жизнь в Стаханове Луганской области.
Главный инженер теплогенерирующего комплекса Сергей Гранкин, слесари по обслуживанию тепловых пунктов Сергей Мужиченко и Виталий Лаас, электрогазосварщик Сергей Девятов и водитель Вадим Лобзин — занимаются монтажом модульных тепловых узлов, ремонтом сетей, подготовкой к новому отопительному сезону. Особое внимание уделяется школам, детским садам, медицинским учреждениям.
«Мы прилагаем все свои силы и навыки к тому, чтобы сделать работу качественно. Помимо прямых обязанностей, помогаем коллегам из смежных подразделений. Никаких разногласий и вопросов не возникает. Каждый, кто трудится на восстановлении Стаханова, понимает, что вместе мы помогаем нашим людям и вносим вклад в общее, большое дело», — рассказал Сергей Гранкин.
Завершается зимний отопительный сезон, и сотрудники МПТК уже в апреле вернутся в Омск, но при необходимости готовы вновь поехать помогать Стаханову.
Омская область и Стаханов подписали соглашение о сотрудничестве в июле прошлого года. Подписи под документом поставили губернатор Александр Бурков и глава города Стаханова Сергей Жевлаков.