Омичка предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении омички, которая обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.
С октября 2022 года по январь 2023 года женщина через интернет приобрела опасный препарат «Билайт» для похудения. В нем содержится сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой 149 граммов. В транспортной прокуратуре уточнили, что у обвиняемой отсутствовали документы о его назначении для личного употребления.
По итогу уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Оренбурга.
Напомним, что сибутрамин является производным веществом от амфетамина. Его перевоз через границу РФ ограничен законами.