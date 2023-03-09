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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Омичка предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ

9 марта 2023, 11:27
Фото: Город55
В препарате для похудения содержится сибутрамин (производное вещество от амфетамина).

Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении омички, которая обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ.

С октября 2022 года по январь 2023 года женщина через интернет приобрела опасный препарат «Билайт» для похудения. В нем содержится сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой 149 граммов. В транспортной прокуратуре уточнили, что у обвиняемой отсутствовали документы о его назначении для личного употребления.

По итогу уголовное дело направлено для рассмотрения в Промышленный районный суд Оренбурга.

Напомним, что сибутрамин является производным веществом от амфетамина. Его перевоз через границу РФ ограничен законами.

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