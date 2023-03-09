Омичка предстанет перед судом за контрабанду сильнодействующих веществ

С октября 2022 года по январь 2023 года женщина через интернет приобрела опасный препарат «Билайт» для похудения. В нем содержится сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой 149 граммов. В транспортной прокуратуре уточнили, что у обвиняемой отсутствовали документы о его назначении для личного употребления.