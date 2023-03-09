Омичам вручили грамоты за поддержку мобилизованных

Вместе с этим несколько сотрудников министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области получили поощрение в виде благодарственных писем от губернатора Красноярского края — за работу по приему и оперативной обработке обращений граждан, призванных по мобилизации из Красноярского края, размещенных в Омской области.