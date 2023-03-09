Омичам вручили грамоты за поддержку мобилизованных

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
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Updated Сегодня, 09:16
Сегодня, 9 марта, в Омской области наградили руководителей и работников предприятий и организаций, трудовые коллективы, представителей органов государственной власти, которые помогали в подготовке мероприятий, связанных с мобилизацией граждан.
Заместитель председателя правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба вручил омичам 17 почетных грамот правительства Омской области и 39 благодарственных писем губернатора.
В числе лауреатов оказались генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев, предприниматель Юрий Чащин, енеральный директор регионального оператора «Магнит» Карен Егоян, а также руководители и рядовые труженики производственных предприятий, строительных организаций, медицинских учреждений, главы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели из областного центра и муниципальных районов.
Вместе с этим несколько сотрудников министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области получили поощрение в виде благодарственных писем от губернатора Красноярского края — за работу по приему и оперативной обработке обращений граждан, призванных по мобилизации из Красноярского края, размещенных в Омской области.