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Омичам вручили грамоты за поддержку мобилизованных

9 марта 2023, 09:14
Фото: omskportal.ru
Жители региона получили награды от областного правительства за помощь мобилизованным и патриотизм.

Сегодня, 9 марта, в Омской области наградили руководителей и работников предприятий и организаций, трудовые коллективы, представителей органов государственной власти, которые помогали в подготовке мероприятий, связанных с мобилизацией граждан.

Заместитель председателя правительства, министр региональной политики и массовых коммуникаций Олег Заремба вручил омичам 17 почетных грамот правительства Омской области и 39 благодарственных писем губернатора.

В числе лауреатов оказались генеральный директор НПО «Мир» Александр Беляев, предприниматель Юрий Чащин, енеральный директор регионального оператора «Магнит» Карен Егоян, а также руководители и рядовые труженики производственных предприятий, строительных организаций, медицинских учреждений, главы крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели из областного центра и муниципальных районов.

Вместе с этим несколько сотрудников министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области получили поощрение в виде благодарственных писем от губернатора Красноярского края — за работу по приему и оперативной обработке обращений граждан, призванных по мобилизации из Красноярского края, размещенных в Омской области.

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#Город#Ольга Акамова#Омская область#Новости#Мобилизованные#Поддердка#Правительство#Помощь
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