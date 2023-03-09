Новая молочная ферма, нехватка учителей и весна в воздухе. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
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Новость №1. Омский конный завод получил одобрение на строительство еще одной молочной фермы
Экспертная организация одобрила проект строительства молочно-товарной фермы на 1800 коров. Новая ферма появится в деревне Голенки Марьяновского района. Ее решил построить «Племенной конный завод „Омский“, гендиректором которого является Виталий Комендантов. У конного завод уже имеется 3 молочных комплекса в поселке Конезаводский, а также деревнях Васильевка и Алексеевка. На предприятии по состоянию на 1 января 2022 года содержалось свыше 4300 голов КРС, из них 1700 голов — это дойное стадо. Учредитель конного завода — Эльдар Адыгезалов. По данным открытых источников, прибыль компании в 2021 году достигла почти 175 миллионов рублей.
Новость №2. В Горсовете обсудили дефицит учителей в омских школах
В распоряжении Города55 оказалась пояснительная записка, направленная администрацией Омска в Горсовет, в котором состоялось обсуждение проблемы дефицита кадров в образовательных учреждениях. По состоянию на 13 февраля в школах не хватает работников на 1395 ставок. Из них 934 — преподавательские. Открытых вакансий 752, из них 620 на педагогические должности. Больше всего ищут учителей начальных классов (96 вакансий). Далее преподаватели английского языка (90 вакансий). На 3 месте учителя русского языка (66 вакансий). В детские сады ищут 239 воспитателей и 108 помощников воспитателя. Недостаток кадров объясняют низкой зарплатой при высокой ответственности, а также загруженность учителей документооборотом и недостаточным социальным статусом учителя. По итогу департамент образования принял несколько мер для исправления ситуации.
Новость №3. К концу недели в Омск придет весна
С начала недели в Омскую область нагрянули неблагоприятные погодные явления. В Омске наблюдались метель, мокрый снег и гололедица. Однако под конец недели омичи все же почувствует весну в воздухе. Обь-Иртышское УГМС сообщает, что 10 марта в ночное время прогнозируют местами небольшой снег -5…-10°, а днем без существенных осадков -2…+3°. 11 марта ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах туман -3…-8°, днем местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь) -1…+4°. 12 марта ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег) -1…-6°, а днем без существенных осадков -4…+1°. Отметим, что 10, 11, 12 марта на дорогах гололедица.