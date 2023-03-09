Новая молочная ферма, нехватка учителей и весна в воздухе. Омск сегодня

В распоряжении Города55 оказалась пояснительная записка, направленная администрацией Омска в Горсовет, в котором состоялось обсуждение проблемы дефицита кадров в образовательных учреждениях. По состоянию на 13 февраля в школах не хватает работников на 1395 ставок. Из них 934 — преподавательские. Открытых вакансий 752, из них 620 на педагогические должности. Больше всего ищут учителей начальных классов (96 вакансий). Далее преподаватели английского языка (90 вакансий). На 3 месте учителя русского языка (66 вакансий). В детские сады ищут 239 воспитателей и 108 помощников воспитателя. Недостаток кадров объясняют низкой зарплатой при высокой ответственности, а также загруженность учителей документооборотом и недостаточным социальным статусом учителя. По итогу департамент образования принял несколько мер для исправления ситуации.