Никаких больше пикантных промокодов. Омское УФАС признало рекламу суши непристойной

Возмутила омича реклама федеральной сети доставки роллов «Ёби доёби». По поводу названия на сеть неоднократно поступали жалобы в разных городах. Оправдывались маркетологи сервиса тем, что это транскрипция с японского. Но недавняя реклама в соцсетях «перегнула палку». Пользователям предлагалось называть оператору непристойный промокод при заказе. Может быть, и для промокода нашлись бы безобидные созвучия в японском языке, но УФАС сочло такие манипуляции незаконными, поскольку у потребителей рекламы не обязательно будет под рукой русско-японский словарь, зато неприличные ассоциации возникнут точно.