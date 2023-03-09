Никаких больше пикантных промокодов. Омское УФАС признало рекламу суши непристойной

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
После жалобы от омича комиссия УФАС проголосовала за то, чтобы признать название сети, некоторые названия продукции и рекламные промокоды непристойными. Соответствующее решение опубликовано на сайте УФАС.
Возмутила омича реклама федеральной сети доставки роллов «Ёби доёби». По поводу названия на сеть неоднократно поступали жалобы в разных городах. Оправдывались маркетологи сервиса тем, что это транскрипция с японского. Но недавняя реклама в соцсетях «перегнула палку». Пользователям предлагалось называть оператору непристойный промокод при заказе. Может быть, и для промокода нашлись бы безобидные созвучия в японском языке, но УФАС сочло такие манипуляции незаконными, поскольку у потребителей рекламы не обязательно будет под рукой русско-японский словарь, зато неприличные ассоциации возникнут точно.
«Таким образом, комиссией установлено, что употребленные в рекламе слова (названия сети, продукции, промокода) созвучны со словами, используемыми в ненормативной лексике, имеют обсценное значение, противоречат общественным интересам и принципам морали», — значится в решении.
И хотя комиссия признала все указанное выше неприемлемым, в решении речь идет только о самой рекламе с неприличным промокодом. Ее необходимо убрать. Сменить название сеть не обязали.