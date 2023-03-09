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Никаких больше пикантных промокодов. Омское УФАС признало рекламу суши непристойной

9 марта 2023, 06:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Омское УФАС признало непристойной рекламу роллов в соцсетях

Омич пожаловался на сеть доставки роллов и суши в антимонопольную службу. УФАС потребовало у сети перестать спекулировать на теме секса.

После жалобы от омича комиссия УФАС проголосовала за то, чтобы признать название сети, некоторые названия продукции и рекламные промокоды непристойными. Соответствующее решение опубликовано на сайте УФАС.

Возмутила омича реклама федеральной сети доставки роллов «Ёби доёби». По поводу названия на сеть неоднократно поступали жалобы в разных городах. Оправдывались маркетологи сервиса тем, что это транскрипция с японского. Но недавняя реклама в соцсетях «перегнула палку». Пользователям предлагалось называть оператору непристойный промокод при заказе. Может быть, и для промокода нашлись бы безобидные созвучия в японском языке, но УФАС сочло такие манипуляции незаконными, поскольку у потребителей рекламы не обязательно будет под рукой русско-японский словарь, зато неприличные ассоциации возникнут точно.

«Таким образом, комиссией установлено, что употребленные в рекламе слова (названия сети, продукции, промокода) созвучны со словами, используемыми в ненормативной лексике, имеют обсценное значение, противоречат общественным интересам и принципам морали», — значится в решении.

И хотя комиссия признала все указанное выше неприемлемым, в решении речь идет только о самой рекламе с неприличным промокодом. Ее необходимо убрать. Сменить название сеть не обязали.

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#Дарья Зыкова#Омск#Реклама#Роллы#Суши#Доставка#УФАС#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости
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