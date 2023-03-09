На границе Грузии в сторону России образовалась длинная пробка

Как передает информационный канал 360tv.ru, в пробке находится около ста машин. Ранее СМИ сообщали, что ночью на границе с Грузией в сторону РФ образовалась семикилометровая пробка. Эти данные показал и сервис «Яндекс.Карты». К 6 часам утра по Москве пробка сократилась до двух километров.