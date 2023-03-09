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Московский суд приговорил омского строителя Петренко к 5 годам тюрьмы

9 марта 2023, 08:45
Фото: 1MI
иллюстрация
Омича осудили за мошенничество в особо-крупном размере. Заем в 135 млн рублей в 2014 году обернулся для строителя годом в СИЗО, пятью годами срока и штрафом в 400 тыс. рублей.

Издание «Коммерческие Вести» сообщило, что Тверской районный суд Москвы приговорил омского строителя Константина Петренко к 5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей по п. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

Арестовали Петренко в Москве еще 2 года назад — в феврале 2021 года. Сначала он был в СИЗО, но после был отпущен под домашний арест.

Ранее он возглавлял в Омске компанию «Траст Железобетон», хотя история о мошенничестве берет начало в далеком 2014 году, когда Константин Петренко был председателем наблюдательного совета «ПФС-Банка». Новгородская компания «Экко-Рос» предоставила «ПФС-Инвест» заем на 135 млн рублей, но долг вернуть не удалось. Дело на Константина Петренко в связи с займом возбудили только в 2020 году, тогда как по договору заем давался до 18 марта 2015 года под 4% годовых.

Огласили приговор и соучастнику Петренко — Валерию Песоцкому. Ему назначили такой же штраф в 400 тыс. рублей и 3 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу. Его огласили 13 февраля, а уже 27 февраля на решение поступила апелляция.

Омского строителя Петренко арестовали в Москве
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#Мошенничество#Приговор суда#Апелляция#Приговор#Омск#Экономика#Общество#Уголовное дело#Суд#Новости#Константин Петренко#Дарья Зыкова
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