Московский суд приговорил омского строителя Петренко к 5 годам тюрьмы

Ранее он возглавлял в Омске компанию «Траст Железобетон», хотя история о мошенничестве берет начало в далеком 2014 году, когда Константин Петренко был председателем наблюдательного совета «ПФС-Банка». Новгородская компания «Экко-Рос» предоставила «ПФС-Инвест» заем на 135 млн рублей, но долг вернуть не удалось. Дело на Константина Петренко в связи с займом возбудили только в 2020 году, тогда как по договору заем давался до 18 марта 2015 года под 4% годовых.