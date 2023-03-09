Московский суд приговорил омского строителя Петренко к 5 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Издание «Коммерческие Вести» сообщило, что Тверской районный суд Москвы приговорил омского строителя Константина Петренко к 5 годам лишения свободы и штрафу в 400 тыс. рублей по п. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».
Арестовали Петренко в Москве еще 2 года назад — в феврале 2021 года. Сначала он был в СИЗО, но после был отпущен под домашний арест.
Ранее он возглавлял в Омске компанию «Траст Железобетон», хотя история о мошенничестве берет начало в далеком 2014 году, когда Константин Петренко был председателем наблюдательного совета «ПФС-Банка». Новгородская компания «Экко-Рос» предоставила «ПФС-Инвест» заем на 135 млн рублей, но долг вернуть не удалось. Дело на Константина Петренко в связи с займом возбудили только в 2020 году, тогда как по договору заем давался до 18 марта 2015 года под 4% годовых.
Огласили приговор и соучастнику Петренко — Валерию Песоцкому. Ему назначили такой же штраф в 400 тыс. рублей и 3 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу. Его огласили 13 февраля, а уже 27 февраля на решение поступила апелляция.