Мигранты-дебоширы покинут Приморский край

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Как сообщает fedpress.ru, сейчас они до отправки на родину находятся в Центре временного содержания иностранцев.
О шуме и драке в доме на улице Кирова сообщил местный житель. Одни мигранты пытались вломиться в квартиру, где проживали другие - выходцы из Средней Азии. В результате оказалась сломана входная дверь.
Были задержаны три дебошира. Как выяснилось, они находились в России незаконно. Они оштрафованы как нарушители тишины и правил въезда в РФ. Их ждет депортация.