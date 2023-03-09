Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Мигранты-дебоширы покинут Приморский край

Сегодня, 08:43
Мигранты, устроившие драку в многоквартирном доме города Артем, покинут Приморский край.

Как сообщает fedpress.ru, сейчас они до отправки на родину находятся в Центре временного содержания иностранцев.

О шуме и драке в доме на улице Кирова сообщил местный житель. Одни мигранты пытались вломиться в квартиру, где проживали другие - выходцы из Средней Азии. В результате оказалась сломана входная дверь.

Были задержаны три дебошира. Как выяснилось, они находились в России незаконно. Они оштрафованы как нарушители тишины и правил въезда в РФ. Их ждет депортация.



Подпишитесь
«Омскшина» реконструирует ДК «Шинник» ради увеличения объемов производства
Сегодня, 07:12
Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 10:00
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Сегодня, 09:42
Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников
Сегодня, 08:28
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58