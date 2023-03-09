Корпорация МСП на поддержку сельского хозяйства в РФ направила 25 млрд

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
РИА Новости сообщает, что о поддержке производителей сельскохозяйственной отрасли рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, поддержка данного сегмента бизнеса является одним из самых важных направлений в работе корпорации. В рамках реализации Программы стимулирования кредитования (ПСК) совместно с Центробанком РФ в прошлом году малым и средним предприятиям было предоставлено четыреста кредитов на общую сумму 7,4 миллиарда рублей.
«Еще 18,3 млрд кредитных средств было выделено МСП-аграриям с гарантиями и поручительствами, под которые они привлекли более 1,5 тыс. кредитов. Средняя сумма кредита составляла 13 млн рублей», — отметил Исаевич.
Регионами, лидирующими по объему финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям в прошлом году, стали Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области, а также Волгоградская, Омская, Воронежская, Саратовская области и Красноярский край.
Среди кредитно-финансовых институтов, предоставляющих финансирование сельхозпроизводителям МСП, лидерами по объему являются Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Альфа-Банк и «Кубань кредит».
Корпорация МСП для помощи в привлечении финансирования предоставляет эффективный инструмент - механизм “зонтичных” поручительств, благодаря которым предпринимателям намного проще получать заемные средства в условиях недостаточности или отсутствия собственного залога.
На сегодняшний день для предприятий малого и среднего бизнеса, включая работающие в сельскохозяйственной отрасли, реализуется ряд сервисов и программ поддержки. На цифровой платформе МСП.РФ доступна большая часть из них в режиме онлайн. Данная платформа была создана и развивается в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Среди них сервис «Производственная кооперация и сбыт», помогающий находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.