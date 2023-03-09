Корпорация МСП на поддержку сельского хозяйства в РФ направила 25 млрд

На сегодняшний день для предприятий малого и среднего бизнеса, включая работающие в сельскохозяйственной отрасли, реализуется ряд сервисов и программ поддержки. На цифровой платформе МСП.РФ доступна большая часть из них в режиме онлайн. Данная платформа была создана и развивается в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». Его курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Среди них сервис «Производственная кооперация и сбыт», помогающий находить рынки сбыта, становиться поставщиками ведущих компаний и федеральных торговых сетей.