Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Из грузинского парламента отозван проект закона об иноагентах

Сегодня, 13:53
Законопроект об иноагентах, вызвавшего массовые протесты со стороны населения, отозван из парламента.

Такое заявление было сделано политсоветом правящей партии “Грузинская мечта” и партии “Силы народа”, пишут “Известия”.

В заявлении отмечается, что данный законопроект вызвал разногласия в обществе из-за того, что “машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения”, наклеив на него “ложный ярлык “российского закона” и представив его принятие в первом чтении как отход от европейского курса. Одновременно с этим представители обеих партий констатировали, что “радикальным силам удалось вовлечь молодежь Грузии в противоправную деятельность” и поблагодарили правоохранителей за то, что те сумели прекратить беспорядки.

В заявлении отмечается, что населению Грузии планируется объяснить важность законопроекта, для чего планируется проводить встречи с представителями общественности.

Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Сегодня, 11:29
Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 10:00
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Сегодня, 09:42
Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников
Сегодня, 08:28
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58