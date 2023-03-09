Из грузинского парламента отозван проект закона об иноагентах

В заявлении отмечается, что данный законопроект вызвал разногласия в обществе из-за того, что “машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения”, наклеив на него “ложный ярлык “российского закона” и представив его принятие в первом чтении как отход от европейского курса. Одновременно с этим представители обеих партий констатировали, что “радикальным силам удалось вовлечь молодежь Грузии в противоправную деятельность” и поблагодарили правоохранителей за то, что те сумели прекратить беспорядки.