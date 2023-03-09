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Губернатор Бурков обозначил, что школа в ЖК «Серебряный берег» откроется в 2024 году

9 марта 2023, 06:22
Фото: Правительство Омской области
Образовательное учреждение рассчитано на 1100 мест.

Губернатор Александр Бурков и мэр Сергей Шелест побывали на стройплощадке будущей школы в ЖК «Серебряный берег». Сейчас здесь демонтируют фундамент бывшего завода, забивают пробные сваи.

С 9 марта на строительную площадку завозят конструкции — под основание всего здания школы потребуется порядка 1200 свай. Все конструкции — омского производства.

По контракту подрядчик «КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ» должен завершить работы до 30 июня 2024 года. Стоимость объекта составляет 1,175 млрд рублей, из которых почти 550 млн рублей — средства федеральной казны, 610 млн рублей — финансирование из областного бюджета и 15 млн рублей — доля местного бюджета. Ещё 218 млн рублей потребуется для оснащения школы необходимым оборудованием.

Из-за задержки с выносом сетей возникло небольшое отставание от графика. Подрядчик намерен наверстать его к маю. Мэр Омска заверил губернатора, что трудностей с организацией работ нет. Первые ученики в новой школе должны сесть за парты 1 сентября 2024 года.

«Школа в „Серебряном берегу“ долгожданная. Многие годы глава города и я, как губернатор, получали обращения граждан с просьбами начать строительство школы. Более того, у нас даже не было земельного участка для этого, так как он находился в частной собственности. Но нас услышали, пошли навстречу областному правительству, передав этот земельный участок», — отметил Александр Бурков.
#Евгений Игишев#Александр Бурков#Бурков Александр Леонидович#Губернатор#Строительство школы#Общество#Строительство#Омск
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