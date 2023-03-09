Губернатор Бурков обозначил, что школа в ЖК «Серебряный берег» откроется в 2024 году

По контракту подрядчик «КАПИТАЛ РАЗВИТИЕ» должен завершить работы до 30 июня 2024 года. Стоимость объекта составляет 1,175 млрд рублей, из которых почти 550 млн рублей — средства федеральной казны, 610 млн рублей — финансирование из областного бюджета и 15 млн рублей — доля местного бюджета. Ещё 218 млн рублей потребуется для оснащения школы необходимым оборудованием.