«Газпромнефть-СМ» повышает импортонезависимость своих исследовательских площадок

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Исследование, которое раньше проводилось только в зарубежных испытательных центрах, теперь осуществляется в лаборатории масел и нефтехимии ОЗСМ. Расширение научно-исследовательской базы на производственных площадках является частью программы стратегического развития «Газпромнефть-СМ».
Для лабораторных испытаний на Омском заводе смазочных материалов запустили в работу специализированное оборудование, которое позволяет тестировать масла в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, и получать результаты уже через несколько часов. По итогам исследований оценивается устойчивость смазочных материалов к высоким температурам, моющие свойства, склонность к образованию нагара на поверхностях мотора и теплообменного оборудования в процессе работы. Тест позволяет определить ключевые эксплуатационные характеристики масла, что важно при разработке рецептур новых продуктов. На новом оборудовании специалисты провели уже более 100 исследований образцов различных масел, в том числе на основе собственных пакетов присадок. Эксперты «Газпромнефть-СМ» на площадках Омского, Московского заводов смазочных материалов, а также на базе собственного Научно-исследовательского центра ежегодно проводят тысячи уникальных испытаний масел, результатом масштабной работы становятся высокотехнологичные продукты компании – только за последнее время было создано более 200 новых рецептур масел.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Научный и исследовательский суверенитет всегда был приоритетной и стратегической задачей для «Газпромнефть-СМ». Возможность проводить на собственных площадках уникальные тесты помогает нам оперативно реагировать на запросы рынка и наших партнеров для создания высокотехнологичных смазочных материалов. Формирование собственной научной базы также позволяет проводить совместные фундаментальные исследования со специалистами ведущих отраслевых ВУЗов России. Мы планируем расширять научно-исследовательские площадки не только для обеспечения рынка современными качественными маслами российского производства, но и для повышения устойчивости всей нефтеперерабатывающей отрасли страны».
«Газпромнефть-смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
Научно-исследовательский центр «Газпромнефть-СМ» (НИЦ) – единственная площадка полного цикла в стране для изучения высокотехнологичных смазочных материалов. На базе НИЦ проводится разработка рецептур, трибологические исследования, создание собственных компонентов и готовой продукции. Оснащение центра не имеет аналогов в России. Оборудование НИЦ позволяет воссоздавать полный технологический цикл для изучения и производства высокотехнологичных смазочных материалов.