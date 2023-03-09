«Газпромнефть-СМ» повышает импортонезависимость своих исследовательских площадок

Для лабораторных испытаний на Омском заводе смазочных материалов запустили в работу специализированное оборудование, которое позволяет тестировать масла в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным, и получать результаты уже через несколько часов. По итогам исследований оценивается устойчивость смазочных материалов к высоким температурам, моющие свойства, склонность к образованию нагара на поверхностях мотора и теплообменного оборудования в процессе работы. Тест позволяет определить ключевые эксплуатационные характеристики масла, что важно при разработке рецептур новых продуктов. На новом оборудовании специалисты провели уже более 100 исследований образцов различных масел, в том числе на основе собственных пакетов присадок. Эксперты «Газпромнефть-СМ» на площадках Омского, Московского заводов смазочных материалов, а также на базе собственного Научно-исследовательского центра ежегодно проводят тысячи уникальных испытаний масел, результатом масштабной работы становятся высокотехнологичные продукты компании – только за последнее время было создано более 200 новых рецептур масел.