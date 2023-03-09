Эксперт Баранец предложил начать призывать в армию женщин

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что в ряды российской армии нужно начать призывать женщин. Своим мнением эксперт поделился с Общественной службой новостей.
Баранец отметил, что сейчас в армии служат около 40 000 россиянок. Они связали свою деятельность с вооруженными силами добровольно. От обязательной службы по призыву женщины освобождены. Однако, по Конституции, защищать Родину – обязанность каждого гражданина, а женщины – тоже граждане РФ. Поэтому они также должны подлежать призыву в армию.
Таким образом, для реализации этой идеи нужно внести соответствующие поправки в положения законодательства, которые касаются военной службы.