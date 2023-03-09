Эксперт Баранец предложил начать призывать в армию женщин

Баранец отметил, что сейчас в армии служат около 40 000 россиянок. Они связали свою деятельность с вооруженными силами добровольно. От обязательной службы по призыву женщины освобождены. Однако, по Конституции, защищать Родину – обязанность каждого гражданина, а женщины – тоже граждане РФ. Поэтому они также должны подлежать призыву в армию.