Едем со скоростью улитки. Омск встал в 8-бальные пробки в утренний час пик

Сегодня утром, 9 марта, в Омске на дорогах образовались многокилометровые пробки. По состоянию на 8:30 часов затруднено движение по улицам Герцена, Красный путь, Богдана Хмельницкого, 4-я Транспортная, 7-я Северная, 70 лет Октября и Конева в 11 Микрорайоне, на Ленинградском мосту.