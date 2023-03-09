Едем со скоростью улитки. Омск встал в 8-бальные пробки в утренний час пик

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Сегодня утром, 9 марта, в Омске на дорогах образовались многокилометровые пробки. По состоянию на 8:30 часов затруднено движение по улицам Герцена, Красный путь, Богдана Хмельницкого, 4-я Транспортная, 7-я Северная, 70 лет Октября и Конева в 11 Микрорайоне, на Ленинградском мосту.
Причиной пробок стал рекордный снегопад. Как сообщили омские синоптики, в регионе за сутки выпало до 90% месячной нормы осадков.
«Двигаемся со скорость улитки. Ничего нового», — сообщил пользователь навигационного сервиса 2Gis, находящийся на улице Герцена.
«По 70-летию еду половину времени от всей поездки», — рассказал омич Никита.
Ранее Город55 сообщал, что коммунальные службы пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Жителей региона предупредили о снежных заносах и гололедице.