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Published Сегодня, 03:09

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Едем со скоростью улитки. Омск встал в 8-бальные пробки в утренний час пик

9 марта 2023, 03:09
Фото: 1MI

Омск из-за рекордного снегопада встал в многокилометровые пробки

Движение затруднено во всех районах города.

Сегодня утром, 9 марта, в Омске на дорогах образовались многокилометровые пробки. По состоянию на 8:30 часов затруднено движение по улицам Герцена, Красный путь, Богдана Хмельницкого, 4-я Транспортная, 7-я Северная, 70 лет Октября и Конева в 11 Микрорайоне, на Ленинградском мосту.

Причиной пробок стал рекордный снегопад. Как сообщили омские синоптики, в регионе за сутки выпало до 90% месячной нормы осадков.

«Двигаемся со скорость улитки. Ничего нового», — сообщил пользователь навигационного сервиса 2Gis, находящийся на улице Герцена.
«По 70-летию еду половину времени от всей поездки», — рассказал омич Никита.

Ранее Город55 сообщал, что коммунальные службы пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Жителей региона предупредили о снежных заносах и гололедице.

Скриншот
Фото: Яндекс Карты
#Евгений Игишев#Омск#Погода#Снегопад#Снег#Пробки#Дороги#Город
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