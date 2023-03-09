Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Депутат Сокин рассказал, когда начнется «достойное развитие» Зеленого острова

9 марта 2023, 07:50
Фото: Город55
иллюстрация
Всего для развития парку нужно от 3 до 5 лет.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам экономического развития обсуждалась в том числе возможность создания единой дирекции, которая бы управляла всеми муниципальными парками. Как уже писал Город55, депутаты официально спросили мэрию, не будет ли целесообразным введение такого управления, и та ответила отрицательно.

— В настоящее время является более актуальной не задача объединения парков, — говорится в ответе за подписью мэра Шелеста, — а задача развития каждого парка по своей уникальной траектории.

Чиновники не исключают, что в будущем парки можно будет объединить. Но прежде каждый из них должен пройти «ряд мероприятий, направленных на индивидуализацию и повышение привлекательности для горожан». Например, «Зеленому острову», согласно ответу мэрии, на эти мероприятия нужно от 3 до 5 лет.

Вопрос о том, когда эти 3-5 лет начнутся (или уже начались), собравшиеся адресовали Алексею Сокину — главе «Центра компетенций по вопросам городской среды» и по совместительству депутату Городского совета. Он ответил, что начинать отсчет еще рано.

— В этом году завершается третий этап благоустройства, — рассказал Сокин. — Будет завершено создание основной инфраструктуры, затем нужно будет работать с другими объектами. Поэтому те 3-5 лет, которые необходимы «Зеленому острову» для достойного развития, начнутся в конце 2023 года.

Таким образом, все возможности парка, по мнению Сокина, раскроются не раньше конца 2026 года.

Будущее муниципальных парков позже будет обсуждаться еще в одном комитете, а затем - на пленарном заседании. Пока же парламентарии приняли ответ мэрии к сведению.

 

За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Парки#Горсовет#Город#Новости#Алексей Сокин
Подпишитесь
«Омскшина» реконструирует ДК «Шинник» ради увеличения объемов производства
Сегодня, 07:12
Привлекли за «покатушки». Омичей оштрафовали за езду на сноуборде по дороге
Сегодня, 07:23
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
В центре Омска на улице Певцова сохранят двухстороннее движение
Сегодня, 05:01
Едем со скоростью улитки. Омск встал в 8-бальные пробки в утренний час пик
Сегодня, 03:09
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58