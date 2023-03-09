Депутат Сокин рассказал, когда начнется «достойное развитие» Зеленого острова

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 08:01
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам экономического развития обсуждалась в том числе возможность создания единой дирекции, которая бы управляла всеми муниципальными парками. Как уже писал Город55, депутаты официально спросили мэрию, не будет ли целесообразным введение такого управления, и та ответила отрицательно.
— В настоящее время является более актуальной не задача объединения парков, — говорится в ответе за подписью мэра Шелеста, — а задача развития каждого парка по своей уникальной траектории.
Чиновники не исключают, что в будущем парки можно будет объединить. Но прежде каждый из них должен пройти «ряд мероприятий, направленных на индивидуализацию и повышение привлекательности для горожан». Например, «Зеленому острову», согласно ответу мэрии, на эти мероприятия нужно от 3 до 5 лет.
Вопрос о том, когда эти 3-5 лет начнутся (или уже начались), собравшиеся адресовали Алексею Сокину — главе «Центра компетенций по вопросам городской среды» и по совместительству депутату Городского совета. Он ответил, что начинать отсчет еще рано.
— В этом году завершается третий этап благоустройства, — рассказал Сокин. — Будет завершено создание основной инфраструктуры, затем нужно будет работать с другими объектами. Поэтому те 3-5 лет, которые необходимы «Зеленому острову» для достойного развития, начнутся в конце 2023 года.
Таким образом, все возможности парка, по мнению Сокина, раскроются не раньше конца 2026 года.
Будущее муниципальных парков позже будет обсуждаться еще в одном комитете, а затем - на пленарном заседании. Пока же парламентарии приняли ответ мэрии к сведению.