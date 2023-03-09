Депутат Сокин рассказал, когда начнется «достойное развитие» Зеленого острова

Чиновники не исключают, что в будущем парки можно будет объединить. Но прежде каждый из них должен пройти «ряд мероприятий, направленных на индивидуализацию и повышение привлекательности для горожан». Например, «Зеленому острову», согласно ответу мэрии, на эти мероприятия нужно от 3 до 5 лет.