Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:36

Published Сегодня, 20:36

Modified Сегодня, 20:37

Updated Сегодня, 20:37

Cyber Security: Власти Австралии потребовали от Кремля пресечь деятельность хакеров

Сегодня, 20:36
Правительство Австралии обратилось к коллегам из России, призывая их обуздать деятельность хакеров на своей территории. В противном случае Канберра оставляет за собой право нанести ответный удар.

Как сообщает pravda.ru, глава МИД Австралии Майкл Пеццулло просит российскую сторону остановить регулярные атаки хакерских группировок. Руководитель дипломатического ведомства в своем обращении отметил, что Россия не является правовой страной, поэтому стандартные правоохранительные меры на нее не подействуют. Слова министра приводит издание Cyber Security.

Пеццулло также добавил, что несмотря на то, что киберпреступники живут во всех странах мира, именно в России их больше всего. Глава МИД призывает российские власти вести контроль за действиями хакеров, в противном случае Австралия вынуждена будет нанести ответные удары.

Австралия ранее уже заявляла о весомой угрозе национальной безопасности со стороны российских хакеров. Речь шла о серьезных взломах Medibank и Optus, зафиксированных в конце 2022 года. Деятельность хакеров может быть никак не согласована властями, однако в ряде случаев киберпреступниками могут управлять доверенные лица, сотрудничающие с правительством, или само государство.

Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Сегодня, 11:29
Омские депутаты одобрили мемориальную доску с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 10:00
Омскому конному заводу одобрили строительство еще одной молочной фермы
Сегодня, 04:55
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Сегодня, 09:42
Владельцы омских частных бань не хотят мыть льготников
Сегодня, 08:28
Руководство омских парков рассказало, как собирается справляться с кризисом
Сегодня, 06:58