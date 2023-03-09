Cyber Security: Власти Австралии потребовали от Кремля пресечь деятельность хакеров

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
Как сообщает pravda.ru, глава МИД Австралии Майкл Пеццулло просит российскую сторону остановить регулярные атаки хакерских группировок. Руководитель дипломатического ведомства в своем обращении отметил, что Россия не является правовой страной, поэтому стандартные правоохранительные меры на нее не подействуют. Слова министра приводит издание Cyber Security.
Пеццулло также добавил, что несмотря на то, что киберпреступники живут во всех странах мира, именно в России их больше всего. Глава МИД призывает российские власти вести контроль за действиями хакеров, в противном случае Австралия вынуждена будет нанести ответные удары.
Австралия ранее уже заявляла о весомой угрозе национальной безопасности со стороны российских хакеров. Речь шла о серьезных взломах Medibank и Optus, зафиксированных в конце 2022 года. Деятельность хакеров может быть никак не согласована властями, однако в ряде случаев киберпреступниками могут управлять доверенные лица, сотрудничающие с правительством, или само государство.